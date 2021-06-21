Известная украинская телеведущая Катя Осадчая продолжает работать и узнавать эксклюзивную информацию от звезд. Недавно она отправилась в Одессу и опубликовала новое фото на личной странице в инстаграме.

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Катя Осадчая поддержала сборную Украины

Знаменитость поделилась очаровательным фото с прогулки по Одессе. В подписи к фото Катя Осадчая призналась, что будет наблюдать за решающим матчем Украина – Австрия.

Не терять ни одной минуты лета – задача максимум. И спешим смотреть футбол, последний матч в группе, болеем за сборную,

– написала телеведущая.

Обратите внимание. 21 июня в 19:00 начнется поединок сборных Австрии и Украины. Матч решит, пройдет ли сборная Украины в плей-офф. Текстовую трансляцию можно будет просматривать на Спорт 24.

Образ Кати Осадчей

Знаменитость также продемонстрировала стильный и очаровательный аутфит. Она предстала перед камерой в белом полосатом платье длины миди на длинный рукав. Катя Осадчая украсила его шоколадным поясом-баской.

Телеведущая соединила наряды с летней коричневой обувью и дополнила образ трендовыми солнцезащитными очками. Она собрала волосы в пучок, а на лице сделала легкий макияж с акцентом на натуральность.



Катя Осадчая / Фото из инстаграма Кати Осадчей