Беременная Катя Осадчая очаровала нежным образом в лиловом платье: фото

Беременная телеведущая Катя Осадчая продолжает делиться фотографиями со съемок. На днях она позировала в одном из комплексов отдыха возле Львова в невероятно красивом лиловом платье.

Катя Осадчая активно работает и снимает для зрителей новые телесюжеты. Уже через несколько месяцев она в третий раз станет мамой, а пока наслаждается не менее особенным для женщины статусом.

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Нежный look Кати Осадчей

Звезда предстала перед камерой на фоне живописного загородного комплекса. Для съемок Катя выбрала легкое летнее платье лилового цвета. Наряд был с длинными рукавами, вырезом в зоне декольте и завязывался на шее, что придало образу Осадчей нежности и элегантности.

Такой look ведущая соединила с белыми туфлями на каблуке. Волосы она собрала в аккуратный пучок сзади и довершила прическу трендовым объемным обручем. На лице народная любимица сделала макияж с акцентом на глазах.

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