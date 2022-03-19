Катя Осадчая напомнила Полине Гагариной, которая "топит" за Путина, что в Украине гибнут дети

Циничный митинг-концерт в Москве на "Лужниках" разозлил весь украинский шоу-биз. Больше всего "прилетело" Полине Гагариной, которая появилась на сцене среди пропагандистов. Катя Осадчая напомнила ей, что из-за Путина у нас гибнут дети.

Абсурдное празднование восьмой годовщины оккупации Крыма, которую не признает весь цивилизованный мир, разгневало Катю Осадчую. Она уверена, что Путин повторяет путь Гитлера.

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"Концерт рашистов. Гитлер в аду радуется, его дело живет", – прокомментировала телеведущая.

Катя Осадчая обратилась к Полине Гагариной

Больше всего Катю Осадчую разозлило то, что среди фанатиков Путина – Полина Гагарина. 34-летней певице, у которой 14-летний сын и 4-летняя дочь, она напомнила – за три недели войны в Украине кремлевская армия убила 109 детей.

Мама двоих детей, и они живы, в отличие от 109 детей Украины. Плачу от ярости и невозможности лично сказать Полине Гагариной, что я думаю,

– написала Катя Осадчая.

Полина Гагарина на пропагандистском митинге-концерте в Москве / Фото из инстаграм-сторис Кати Осадчей

С кем Катя Осадчая рассорилась из-за войны

В первые дни войны ведущая обратилась к Ани Лорак , Светлане Лободе , Регине Тодоренко , Анне Седоковой и призвала их выбирать – "карьера или Родина", ведь те молчали или не называли Россию агрессоркой.

, , , и призвала их выбирать – "карьера или Родина", ведь те молчали или не называли Россию агрессоркой. Гастролершу MARUV Осадчая послала за российским кораблем и призвала отдать украинский паспорт.

Осадчая послала за российским кораблем и призвала отдать украинский паспорт. Украинского шоумена Антона Лирника, который "смылся" в Москву, звезда "разгромила" вдребезги. Она возмутилась, что тот уважительно просил Путина вывезти женщин и детей из Волновахи вместо того, чтобы остановить войну.

до 2018 года Полина Гагарина делала вид, что ничего не понимает в политике и активно выступала в незаконно оккупированном Крыму. Впоследствии она "прозрела" – возглавила общественное движение Putin Team и пела за кремлевского фюрера.

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