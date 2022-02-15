Катя Осадчая с любимым прогулялась по Киеву: романтическое фото супругов
Источник:инстаграм Юрия Горбунова
Ведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов в насыщенном рабочем графике находят время для прогулок. Так, в выходной влюбленные побывали у арки дружбы народов в Киеве.
Катя Осадчая в субботу была на Нацотборе на Евровидение-2022, Юрий тоже был на работе. Поэтому единственный выходной – воскресенье влюбленные решили провести вместе.
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Осадчая и Горбунов на прогулке
Ведущий на личной странице в инстаграме опубликовал фото, на котором изображен с любимой на фоне арки дружбы народов в Киеве. Горбунов обожает делать селфи, потому и в этот раз решил заснять чудесный день.
Поскольку на улице было довольно прохладно, то на фотографии Катя в теплой и комфортной одежде: черной куртке и белой шапке с надписью. Волосы спряла под шапкой, а на лицо не нанесла косметику. Она нежно прижалась к мужу и мило улыбнулась.
Воскресенье! Давно ли вы гуляли по Киеву?
– поинтересовался ведущий.
Юрий Горбунов и Катя Осадчая в Киеве / Фото из инстаграма ведущего
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