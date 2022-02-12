Иванна и Роман решились на перемены. После того как они и их маленькая дочь выздоровели, то отправились в салон, где сделали татуировки.

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Парные тату Романа и Иванны Сасанчиных

Супруги активно ведут совместную страницу в инстаграме, поэтому в течение дня интриговали поклонников. Роман и Иванна отметили, что их ждут изменения, которые станут "взрывом мозга". Мама Сасанчина против татуировок, однако, он надеется, что она не воспримет его решение негативно.

Друзья, вы даже не представляете, куда мы с Иванкой сейчас уезжаем. Когда моя мама узнает, она меня наверняка убьет. Но, надеюсь, этого не произойдет,

– с улыбкой рассказал Роман.

Влюбленные решили сделать сразу по две татуировки на руках:

трогательный большой рисунок в виде переплетающихся рук;

маленькие герои мультфильма о Микки Маусе.



Тату Иванны и Романа Сасанчиных / Скриншот из инстаграм-сториз супругов

Тату Иванны и Романа Сасанчиных / Скриншот из инстаграм-сториз супругов

Роман и Иванна – не первые звездные супруги, которые отважились на такие изменения. Многие украинские знаменитости уже делали татуировки. Некоторые из них – ошибки прошлого, а некоторые – слова, которые стремились запомнить навсегда. Экскурсию по татуировкам украинских звезд смотрите по ссылке.