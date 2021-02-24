У вівторок, 23 лютого, в київському кінотеатрі "Київська Русь" відбувся допрем'єрний показ "Скаженого весілля 3". На світському заході продюсер фільму Юрій Горбунов з'явився з дружиною Катею Осадчою. Ведуча приголомшила публіку розкішним образом.

Вже в четвер, 25 лютого, фінальна частина української комедії "Скажене весілля 3" з'явиться в усіх кінотеатрах країни. Днями зірки та актори зібралися на допрем'єрний показ картини. Оскільки продюсером фільму є ведучий і шоумен Юрій Горбунов його дружина Катя Осадча разом з програмою "Світське життя" не могла пропустити грандіозний захід.

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Світський вихід Каті Осадчої та Юрія Горбунова

У світлі софітів зіркове подружжя красувалося разом. Для публічного виходу ведуча Катя Осадча обрала розкішну мінісукню білого кольору з атласними та мереживними вставками й об'ємними рукавами з високими манжетами. Струнку талію вона підкреслила поясом і довершила look капелюшком і білими туфлями-човниками. Волосся зірка зібрала в низький хвіст і нанесла макіяж з акцентом на очі.

Поряд з чоловіком Юрієм Горбуновим Катя Осадча виглядала по-королівськи. Продюсер "Скаженого весілля" виглядав не менш елегантно. Для світського заходу він підібрав класичні штани, жилетку і білу сорочку. Спільні фото подружжя підкорили мережу.



Катя Осадча і Юрій Горбунов / Фото з інстаграму



Катя Осадча і Юрій Горбунов / Фото з інстаграму