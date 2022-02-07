Катя Осадчая и Юрий Горбунов отпраздновали 5 годовщину брака за границей: где побывали супруги

7 февраля 2022 , 13:03
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Источник:

инстаграм Кати Осадчей

Популярные ведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов обожают путешествия. Поэтому особый для своей жизни день тоже решили провести в путешествии. Супруги побывали в Париже.

Катя и Юрий – одна из самых популярных семейных пар в украинском шоу-бизнесе. Влюбленные воспитывают двух сыновей, много времени уделяют работе, однако не забывают о себе и часто отправляются в путешествия только вдвоем.

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Французские каникулы Осадчей и Горбунова

5-ю годовщину брака влюбленные отпраздновали 3 февраля. Они решили отпраздновать особую дату только вдвоем и сбежали за границу. Для романтического уик-энда Осадчая и Горбунов выбрали Париж.

Погода была дождливая и прохладная, но не помешала супругам полностью насладиться этими выходными. Катя опубликовала в инстаграме атмосферное видео, в котором показала самые яркие моменты этого путешествия:

  • прогулки по ночному Парижу;
  • роскошный отельный номер;
  • панорамы французского города;
  • улыбки и неповторимые мгновения с любимым;
  • посиделки в заведениях города.

Наше праздничное бегство в Париж. 5 лет брака будем помнить такими,
– написала Осадчая под видео.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов в Париже: смотрите видео онлайн

Предыдущие поездки Кати Осадчей и Юрия Горбунова 

  • После празднования Нового года Катя и Юрий полетели греться на солнышке. Для зимнего отпуска они выбрали теплый Таиланд.
  • Перед Новым годом знаменитости несколько дней провели в заснеженном Яремче.
  • В конце 2021 года Осадчая и Горбунов отправились в Италию. Оттуда они делились яркими кадрами из разных городов.
Автор: Христина Кобак