Катя Осадчая и Юрий Горбунов отпраздновали 5 годовщину брака за границей: где побывали супруги

Популярные ведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов обожают путешествия. Поэтому особый для своей жизни день тоже решили провести в путешествии. Супруги побывали в Париже.

Катя и Юрий – одна из самых популярных семейных пар в украинском шоу-бизнесе. Влюбленные воспитывают двух сыновей, много времени уделяют работе, однако не забывают о себе и часто отправляются в путешествия только вдвоем.

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5-ю годовщину брака влюбленные отпраздновали 3 февраля. Они решили отпраздновать особую дату только вдвоем и сбежали за границу. Для романтического уик-энда Осадчая и Горбунов выбрали Париж.

Погода была дождливая и прохладная, но не помешала супругам полностью насладиться этими выходными. Катя опубликовала в инстаграме атмосферное видео, в котором показала самые яркие моменты этого путешествия:

прогулки по ночному Парижу;

роскошный отельный номер;

панорамы французского города;

улыбки и неповторимые мгновения с любимым;

посиделки в заведениях города.

Наше праздничное бегство в Париж. 5 лет брака будем помнить такими,

– написала Осадчая под видео.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов в Париже: смотрите видео онлайн

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