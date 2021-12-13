В плотном рабочем графике звездных супругов Кати Осадчей и Юрия Горбунова нашлось место для совместного отдыха. Ведущие проводят итальянские выходные в Риме.

К слову Именинник "голодной тусы" вернулся: что происходит в жизни блогера Залиско

Катя Осадчая и Юрий Горбунов в Италии

Супруги активно делятся совместными фотографиями на странице в инстаграме. Заметно, что в Риме уже активно готовятся к рождественским и новогодним праздникам, ведь на улицах уже сверкают елки и много декораций.

Римские каникулы. Наша маленькая семейная традиция. Рим в декабре – машина времени, телепортация в теплую осень,

– написала Катя Осадчая под фото.



Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Фото из инстаграма Юрия Горбунова

В Риме супруги гуляли по городу, посещали архитектурные памятники и просто наслаждались теплом.



Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Фото из инстаграма Кати Осадчей

Для прогулки по Риму Катя Осадчая подобрала повседневный, но стильный наряд. Она надела черные широкие брюки, белый свитер с фигурной вязкой и темную куртку. Звезда собрала волосы в хвост. Перед камерой она позировала без макияжа, поэтому похвасталась натуральной красотой.



Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Фото из инстаграма Кати Осадчей

Активные поклонники знаменитой четы оставляют множество комментариев под фото с отдыха: