В плотном рабочем графике звездных супругов Кати Осадчей и Юрия Горбунова нашлось место для совместного отдыха. Ведущие проводят итальянские выходные в Риме.
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Катя Осадчая и Юрий Горбунов в Италии
Супруги активно делятся совместными фотографиями на странице в инстаграме. Заметно, что в Риме уже активно готовятся к рождественским и новогодним праздникам, ведь на улицах уже сверкают елки и много декораций.
Римские каникулы. Наша маленькая семейная традиция. Рим в декабре – машина времени, телепортация в теплую осень,
– написала Катя Осадчая под фото.
Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Фото из инстаграма Юрия Горбунова
В Риме супруги гуляли по городу, посещали архитектурные памятники и просто наслаждались теплом.
Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Фото из инстаграма Кати Осадчей
Для прогулки по Риму Катя Осадчая подобрала повседневный, но стильный наряд. Она надела черные широкие брюки, белый свитер с фигурной вязкой и темную куртку. Звезда собрала волосы в хвост. Перед камерой она позировала без макияжа, поэтому похвасталась натуральной красотой.
Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Фото из инстаграма Кати Осадчей
Активные поклонники знаменитой четы оставляют множество комментариев под фото с отдыха:
- "Чудесные";
- "Вы лучшая и самая крепкая семья в Украине";
- "Счастливы и довольны";
- "Даже цвет глаз похож. Супер";
- "Вау, какая красота";
- "Замечательная традиция";
- "Семья – это класс, так держать".