Осадчая и Горбунов пока не отправлялись заграницу. Они активно работают, а после рабочих дней отдыхают в бассейне.

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Супруги ожидают появления второго общего ребенка, поэтому сейчас в жизни ведущих особый период. Пара невероятно счастлива, как можно больше времени старается проводить вместе и с сыном Иваном.

Новое фото Осадчей и Горбунова

Екатерине и Юрию повезло, ведь у них есть собственный загородный дом с большим двором и бассейном, где можно порелаксировать. Жаркие дни беременная Осадчая часто проводит в воде, ведь так легче переносить солнечную погоду.

Горбунов распространил новое селфи с любимой, которое сделал именно в бассейне. Он нежно обнимал Катерину, оба мило улыбались. Волосы ведущая собрала в пучок сверху, а на лице у нее был макияж. Вероятно, она решила отдохнуть в прохладном бассейне после насыщенного съемочного дня.

Середина лета! Ловите моменты! Вспомните жару этого сезона тогда, когда придут морозы!

– написал Юрий под фото.



Юрий Горбунов и Катя Осадчая в бассейне / Фото из инстаграма Юрия Горбунова