Кашляю и дурею, – Слава Каминская поделилась, как борется с коронавирусом

Украинская певица Слава Каминская на днях подхватила коронавирус. Звезда поделилась, что болезнь протекает непросто. Она находится в странном для себя эмоциональном состоянии, ленится и "дурачится".

Бывшая солистка "НеАнгелов" Слава Каминская опубликовала на личной странице новое сообщение. Она поинтересовалась у поклонников, как уколы красоты могут реагировать на коронавирус.

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Как Слава Каминская переживает болезнь

Исполнительница рассказала, что через коронавирус и филлеры она стала похожа на шарпея (порода собаки). К тому же ее эмоциональное состояние на фоне болезни очень изменилось.

Расскажите, как инъекции ведут себя при ковиде. Мне кажется, я начинаю превращаться в шарпея. И вообще как-то странно эмоционально себя чувствую. Возможно от того, что ни***на не делаю и тупо чилюсь, а может и побочка. А еще я ужасно туплю, ленюсь, кашляю и схожу сума,

– поделилась Слава Каминская.

Знаменитость сообщила о болезни 2 дня назад, 26 октября. Сперва у певицы проявился сильный кашель. Однако Слава подумала, что он появился от электронных сигарет.

Немного погодя звезда таки сделала ПЦР-тест, который показал положительный результат на коронавирус. Поэтому артистка самоизолировалась и борется с другими симптомами – заложенностью носа, исчезновением вкуса и запаха, повышенной температурой тела.

Кто из звезд недавно подхватил коронавирус

Украинский певец Дмитрий Каднай сообщил о болезни после одной из репетиций на "Танцах со звездами". Из-за коронавируса под угрозой его участие в проекте.

За несколько дней до премьеры нового альбома, коронавирусом заболел британский артист Эд Ширан. Он самоизолировался и следует указаниям врачей.