45-летний Канье Вест, который снова планирует баллотироваться в президенты США, говорит, что каждый человек внес ценный вклад в историю, а Гитлер особенно. Сидя в маске на все лицо, он отрицал, что фюрер убил 6 миллионов евреев и бормотал, что "любит нацистов".

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Канье Вест публично расхвалил Гитлера

Кроме того, что Канье Вест восхитился Гитлером, он также почему-то считает, что тот изобрел шоссе и микрофон, идея которого принадлежит американцу Джеймсу Весту.

Я тоже вижу хорошие вещи в Гитлере. Я люблю всех. Евреи не скажут мне, что вы можете любить нас и вам может нравиться то, что мы делаем с вами с помощью контрактов, и вам может нравиться то, что мы продвигаем через порнографию. Но этот парень (Гитлер, – 24 канал) изобрел автомагистрали, изобрел микрофон, который я использую как музыкант. Вы не можете сказать вслух, что этот человек когда-либо сделал что-то хорошее, и тут я покончил с этим,

– выдал Канье Вест.

"Мне нравится Гитлер. Мы должны перестать постоянно осуждать нацистов… Мне не нравится слово "зло" рядом с нацистами. Я люблю евреев, но я также люблю нацистов", – добавил рэпер после рекламы. Несмотря на это, он весь эфир критиковал еврейский народ и даже отрицал Холокост.

"Он (Гитлер, – 24 канал) не убивал шесть миллионов евреев. Это просто фактически неправильно. Холокост – это не то, что произошло. У Гитлера много искупительных качеств", – считает Канье Вест.

Илон Маск заблокировал Канье Веста в твиттере

Позже Канье Вест опубликовал в своем твиттере картинку свастики, переплетенную со звездой Давида, и написал: "Любите всех". После спорных заявлений рэпера владельца твиттера попросили: "Илон, устраните Канье, пожалуйста", а он тут же отреагировал.

Я старался как мог. Несмотря на это, он снова нарушил наше правило против подстрекательства к насилию. Аккаунт будет приостановлен,

– объявил Илон Маск в своем профиле.

Здесь стоит напомнить, что только в ноябре миллиардер разблокировал Канье Веста в твиттере. В октябре ему ограничили доступ к твиттеру и инстаграму из-за "нарушения правил сообщества" – антисемитских высказываний. Рэпер писал: "Самое смешное то, что я на самом деле не могу быть антисемитом, потому что черные люди тоже являются евреями". В бане он пробыл шесть недель, а через 10 дней загремел снова.