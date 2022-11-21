В 2024 году пройдут выборы на пост президента Соединенных Штатов Америки. Стало известно о желании баллотироваться американского рэпера и дизайнера Канье Веста.

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Канье Вест хочет баллотироваться в президенты США

В сети появилось видео с исполнителем, где рассказывает, что работает над компанией вместе с Майлом Яннопулосом – ультраправым журналистом и политическим комментатором.

Улыбающийся Канье Вест подтвердил, что хочет баллотироваться президенты. Он заявил, что "движется в будущее".

Заметим, что сейчас репутация Канье Веста не самая лучшая. Недавно он иронизировал над движением Black Lives Matter и делал антисемитские заявления. Из-за этого рэпер потерял контракты с компаниями и статус миллиардера.

Какова была первая неудачная попытка

В 2020 году Канье Вест баллотировался в президенты США. Об этом он объявил в июле и добавил, что является независимым кандидатом.

Интересно, что сначала рэпер получил поддержку от изобретателя Илона Маска, но тот впоследствии изменил свое мнение. Бизнесмен тогда объяснил, что его неприятно поразила позиция Веста по определенным вопросам, поэтому он удалил из соцсетей все упоминания об исполнителе.

Впоследствии прошла первая встреча Канье Веста с его вероятными избирателями. Его поведение бурно обсуждали, ведь рэппер был очень эмоциональным.

Семья исполнителя, в том числе и его тогдашняя супруга Ким Кардашян, негативно отреагировала на эти события. Тогда она впервые призналась, что мужчина страдает биполярным расстройством – это объяснило его поведение. Кардашян переживала, что кампания может обострить психические проблемы мужчины.

Канье Вест набрал около 60 тысяч голосов от избирателей. Отчасти такое малое количество объяснялось еще и тем, что он зарегистрировался не во всех штатах.