45-річний Каньє Вест, який знову планує балотуватись у президенти США, каже, що кожна людина зробила цінний внесок в історію, а Гітлер особливо. Сидячи у масці на все обличчя, він заперечував, що фюрер вбив 6 мільйонів євреїв і бурмотів, що "любить нацистів".

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Каньє Вест публічно розхвалив Гітлера

Крім того, що Каньє Вест захоплюється Гітлером, він також чомусь вважає, що той винайшов шосе та мікрофон, ідея якого належить американцю Джеймсу Весту.

Я також бачу хороші речі в Гітлері. Я люблю всіх. Євреї не скажуть мені, що ви можете любити нас, і вам може подобатися те, що ми робимо з вами за допомогою контрактів, і вам може подобатися те, що ми просуваємо через порнографію. Але цей хлопець (Гітлер, – 24 канал) винайшов автомагістралі, винайшов мікрофон, який я використовую як музикант. Ви не можете сказати вголос, що ця людина коли-небудь зробила щось хороше, і тут я покінчив з цим,

– видав Каньє Вест.

"Мені подобається Гітлер. Ми повинні перестати постійно засуджувати нацистів… Мені не подобається слово "зло" поруч з нацистами. Я люблю євреїв, але я також люблю нацистів", – додав репер після реклами. Попри це він весь ефір критикував єврейський народ і навіть заперечував Голокост.

"Він (Гітлер, – 24 канал) не вбивав шість мільйонів євреїв. Це просто фактично неправильно. Голокост – це не те, що сталося. Гітлер має багато спокутних якостей", – вважає Каньє Вест.

Ілон Маск заблокував Каньє Веста у твіттері

Пізніше Каньє Вест опублікував у своєму твіттері картинку свастики, переплетену з зіркою Давида, та написав: "Любіть усіх". Після суперечливих заяв репера власника твіттера попросили: "Ілон, усуньте Каньє, будь ласка", а він тут же відреагував.

Я старався як міг. Попри це він знову порушив наше правило проти підбурювання до насильства. Акаунт буде призупинено,

– оголосив Ілон Маск у своєму профілі.

Тут варто нагадати, що тільки в листопаді мільярдер розблокував Каньє Веста у твіттері. У жовтні йому обмежили доступ до твіттера і інстаграму через "порушення правил спільноти" – антисемітські висловлювання. Репер писав: "Найсмішніше те, що я насправді не можу бути антисемітом, тому що чорні люди також є євреями". У бані він пробув шість тижнів, а через 10 днів загримів знову.