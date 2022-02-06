95-летняя королева Елизавета ІІ на престоле уже 70 лет. Когда придет время, ее заменит старший сын – принц Чарльз. Он станет королем. Ее Величество искренне хочет, чтобы тогда его жена Камилла получила титул королевы-консорта. Более того, она попросила королевскую семью поддержать герцогиню Корнуольскую.
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Реакция принца Чарльза на то, что его жена станет королевой Британии
В воскресенье, 6 февраля, принц Чарльз поздравил мать с платиновым юбилеем на троне и не смог не упомянуть ее великодушное решение относительно Камиллы.
"В этот исторический день мы с женой присоединяемся ко всем и поздравляем Ее Величества с великолепным достижением в служении нации, королевствам и Содружеству на протяжении 70 лет", – заявил первенец Елизаветы II.
Мы глубоко осознаем ту невероятную честь, которую желает моя мама. Моя дорогая жена была моей непоколебимой поддержкой во всем, мы вместе стремились служить и поддерживать Ее Величество,
– продолжил принц Чарльз.
Он добавил, что вся королевская семья, в частности они с Камиллой, будет следовать примеру Ее Величества на британском престоле.
Реакция принца Чарльза на то, что его жена станет королевой Британии / Фото с инстаграма королевской семьи