95-летняя королева Елизавета ІІ на престоле уже 70 лет. Когда придет время, ее заменит старший сын – принц Чарльз. Он станет королем. Ее Величество искренне хочет, чтобы тогда его жена Камилла получила титул королевы-консорта. Более того, она попросила королевскую семью поддержать герцогиню Корнуольскую.

К теме Елизавета II назвала имя следующей королевы Великобритании

Реакция принца Чарльза на то, что его жена станет королевой Британии

В воскресенье, 6 февраля, принц Чарльз поздравил мать с платиновым юбилеем на троне и не смог не упомянуть ее великодушное решение относительно Камиллы.

"В этот исторический день мы с женой присоединяемся ко всем и поздравляем Ее Величества с великолепным достижением в служении нации, королевствам и Содружеству на протяжении 70 лет", – заявил первенец Елизаветы II.

Мы глубоко осознаем ту невероятную честь, которую желает моя мама. Моя дорогая жена была моей непоколебимой поддержкой во всем, мы вместе стремились служить и поддерживать Ее Величество,

– продолжил принц Чарльз.

Он добавил, что вся королевская семья, в частности они с Камиллой, будет следовать примеру Ее Величества на британском престоле.

Реакция принца Чарльза на то, что его жена станет королевой Британии / Фото с инстаграма королевской семьи

Интересно, что герцогиня Камилла могла не стать королевой-консортом. Эксперты предполагали, что она, как и муж Елизаветы II принц Филипп, будет носить титул принцессы-консорта, но Ее Величество отблагодарила ее за "верную службу".