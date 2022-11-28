Королева-консорт Камилла положила конец многовековой традиции: что произошло во дворце

В Букингемском дворце теперь не будет должности фрейлин. Королева-консорт Камилла отказалась от многовековой традиции.

После смерти Елизаветы II в королевском дворце появляется все больше новых правил. Ранее фрейлины сопровождали Ее Величество и сестру Маргарет на официальных мероприятиях и в заграничных поездках. А жена нового короля будет обходиться без них. Однако бывшие фрейлины будут помогать Его Величеству в проведении официальных мероприятий в Букингемском дворце.

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Кто вместо фрейлин у королевы-консорта Камиллы

Теперь у Камиллы вместо фрейлин будут шесть помощниц, которых называют соратниками королевы. Букингемский дворец уже обнародовал их имена:

Сара Тротон – лорд-лейтенант графства Уилтшир и троюродная сестра короля Чарльза;

баронесса Джейн фон Вестенхольц;

леди Фиона Лэнсдаун – дизайнер интерьеров;

леди Кэтрин Брук – дочь леди Сьюзан Хасси, бывшей фрейлины покойной королевы;

баронесса Карлин Чизхолм – является пожизненным пером, ранее представлявшим консерваторов в Палате лордов;

леди Сара Кесвик.

Соратницы королевы получат номинальную плату для покрытия своих расходов. Это почти так же, как фрейлины.

Они здесь, чтобы предоставить Ее Величеству поддержку и компанию. В конце напряженного дня приятно иметь рядом с собой старого друга,

– отметил источник.

Жизнь Букингемского дворца после смерти Елизаветы II