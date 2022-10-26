24 октября аукционный дом Tattersalls в Ньюмаркете объявил о продаже 14 скаковых лошадей. Это любимцы Елизаветы II, которые после ее смерти перешли по наследству королю Чарльзу III.

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Чарльз III продает лошадей королевы

Елизавета II обожала коней и с радостью приходила на гонки или другие мероприятия. Она была умелой всадницей и разводчицей животных.

Среди 14 скакунов есть двухлетняя девочка Love Affairs – за два дня до смерти монархини она завоевала первое место на гонке в Гудвиде.

Новость о продаже лошадей вызвала ажиотаж, но причастные комментируют, что в этом решении короля нет подводных камней или смыслов.

В этом нет ничего удивительного. Каждый год они продавали лошадей,

– сказал представитель аукционного дома Джимми Джордж.



Елизавета ІІ / Фото с инстаграма королевской семьи

"У королевы были свои племенные кобылы, она разводила их и продавала. Нельзя держать их всех", – добавил он. Джимми также отметил, что продажа лошадей не означает упадок захвата семьи гонкой. Ведь принцесса Анна и другие потомки так же пылкие поклонницы этого дела.

"Я уверен, что если бы королева не была воспитана как монарх, она нашла бы призвание в лошадях. Это было просто в ее ДНК", – добавляет Джон Уоррен, менеджер королевы по гонке.

Заметим, что о любимцах Елизаветы II не забыли и на церемонии прощания с ней. Королева очень любила черную лошадку Эмму и часто каталась на ней, поэтому ее привели на прощание с хозяйкой. Пони одиноко смотрела на кортеж королевы, который отправлялся в часовню Святого Георга.