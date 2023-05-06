Есть "скелеты в шкафу": кто такая королева-консорт Камилла и что изменится после ее коронации

Лишь недавно королева-консорт Камилла завоевала благосклонность народа. Раньше ее считали разлучницей, которая якобы разрушила брак Чарльза с принцессой Дианой. Но кто такая Камилла на самом деле – читайте в нашей статье.

Жену короля Великобритании коронуют вместе с Чарльзом ІІІ 6 мая. В этот день ее официально провозгласят королевой, поэтому титул Камиллы будет употребляться без приставки "консорт".

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Сейчас Камилла, кажется, имеет безупречную репутацию. Но это было не всегда. 24 Канал подготовил интересные факты о жене Чарльза ІІІ.

Камилла покорила сердце Чарльза

Связь Чарльза с Камиллой началась в далекие 70-е, когда будущий король еще не был знаком со своей первой женой Дианой Спенсер. Она очаровала принца с первой встречи.

Однако Камилла находилась тогда в отношениях с Эндрю Паркер-Боулзом (ее будущим мужем). А как началась их интрижка с Чарльзом? Потому что она решила позлить своего парня.



Король Чарльз и Камилла в юности / Фото History Extra

Влюбленный Чарльз уже тогда понял, что Камилла Шанд именно та женщина, которую он хочет видеть рядом с собой. Однако сама Камилла в то время не считалась идеальной спутницей для наследника, поэтому королевская семья ее не приняла. Елизавета II не позволила своему сыну жениться с любимой, а отправила его служить на флот, после чего познакомился с Дианой Спенсер, которая и стала впоследствии первой женой Чарльза и матерью двух сыновей.

В 1986 году Чарльз понял, что совершенно несчастлив в браке и восстановил связь с Камиллой, которую любил все эти годы. Пресса стала называть Камиллу разлучницей и виновницей в том, что принцесса Диана страдала. Публично Чарльз объявил, что он начал встречаться с Камиллой только в 1994 году. С годами гнев публики снизился и даже королева Елизавета II дала свое благословение на этот брак.

О помолвке принц Чарльз и Камиллы объявили 10 февраля 2005 года. Они устроили пир в Виндзорском замке. В апреле этого года прошла церемония (на которой не было родителей Чарльза) и служба благословения.



Свадьба Чарльза с Камиллой / Getty Images

После свадьбы Камилла получила титул герцогини Корнуольской и Уэльской принцессы, как и первая жена Чарльза Диана. В феврале 2022 года королева Елизавета II заявила, что хочет, чтобы после ее смерти Камилла получила титул королевы-консорта. Так и случилось

Что известно о Камилле – интересные факты

Прежде всего, отметим, что Камилла несколько старше Чарльза. Королева-консорт родилась 17 июля 1947, а он – 14 ноября 1948 года.

Чарльз – крестный отец сына Камиллы

В первом браке с Эндрю Паркером Боулз Камилла родила двоих детей – Тома и Луизу (в общем браке они прожили 22 года). Интересно, что принц Чарльз является крестным отцом Тома (теперь он считается и его отчимом).

Камилла была немного неряшливой

В узких кругах известно о том, что Камилла была немного неряшлива. Беспорядок в ее доме был обычным делом. Даже странно, как она понравилась щепетильному Чарльзу.

А ее подруга, с которой будущая королева однажды снимала квартиру в Лондоне, рассказала, что Камилла могла прийти домой и, раздевшись, бросить вещи прямо на пол. Однако есть вероятность, что она уже избавилась от этой привычки.

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Ее уволили с работы

Сейчас Камилла как член королевской семьи безупречно выполняет свои королевские обязанности. Но мало кто знает, что Камиллу уволили из ее первой работы.

В возрасте 16 лет она поехала учиться в школу Mon Fertile в Швейцарии. Завершив курс, она уехала на 6 месяцев во Францию, а уже по возвращении в Лондон устроилась работавшей секретаршей.

Позже Камилла занимала должность администратора в престижной фирме Sibyl Colefax & John Fowler в Mayfair. И хотя она прекрасно исполняла обязанности, ее уволили из-за того, что она опоздала на работу (потому что вечером посещала танцы).

Она обожает собак

Камилла, как Елизавета II, очень любит собак. В 2011 году она взяла в дом джек-рассел-терьера по прозвищу Бет. А уже в 2012 году завела еще одного джек-рассел-терьера Блубелла.



Камилла с собачкой / People

Любопытно, что она взяла двух животных из приюта для собак Battersea. А также патроном благотворительной организации Kennel Club, деятельность которой направлена на поддержку домашних любимцев. По данным некоторых СМИ, Камилла также покровительствует благотворительной организации Medical Detection Dogs.

Они с Чарльзом использовали секретные прозвища

Во время тайных романтических отношений пара регулярно использовала прозвища. Известно, что они годами называли друг друга Фред и Глэдис. Очевидно, имена были вдохновлены персонажами радиошоу BBC The Goon Show. Чарльз и Камилла использовали эти имена в любовных письмах, чтобы сохранить связь в секрете.

Ее ненавидела принцесса Диана

Любопытно, что Камилла Шанд и Диана Спенсер какое-то время были даже приятельницами. Но когда Диана узнала о том, что у Камиллы роман с Чарльзом, их контакты прекратились.

Когда дворец настоятельно рекомендовал Чарльзу жениться на Диане Спенсер, Камилла поддержала его, осознавая, что им не позволят быть вместе. Через 5 лет брака, поняв, что он несчастлив в этих отношениях, Чарльз восстановил роман с Камиллой.

Нетрудно догадаться, что из-за этого принцесса Диана искренне не любила Камиллу, разрушившую, по ее мнению, брак с Чарльзом. Кстати, именно Диана придумала для Камиллы прозвище "ротвейлер", означавшее, что она некрасива, но имеет сильную хватку.

Ее прабабушка была любовницей принца

Прабабушка Камиллы Алиса Кеппел была любовницей принца Эдуарда Уэльского (будущего короля Эдуарда VII и прадеда королевы Елизаветы II). Известно, что она вышла замуж в 23 года за британского офицера Джорджа Кеппела, сына 7-го графа Албемарля. Он был старше ее на четыре года.

А с принцем Уэльским Алиса познакомилась, когда ей было 29, а ему 56, с тех пор она стала его любовницей. Их связь не прервалась, даже когда она сошла на трон и завершилась только со смертью монарха.

Что будет после коронации Камиллы

После коронации 6 мая жена короля Великобритании Чарльза III официально станет королевой. Приставку "консорт" из названия титула Камиллы уберут.

Об этом стало известно по приглашениям на коронацию монарха. Раньше многие подозревали, что это произойдет. Источник, близкий к дворцу, сообщил, что коронация – это удачное время, чтобы начать называть Камиллу королевой.

Почему Камилла не должна была получить титул королевы? После свадьбы Чарльза с Камиллой Букингемский дворец пытался ослабить враждебность народа против нее. Для этого прозвучало обещание, что герцогиня никогда не станет королевой.

В их свадебном объявлении говорилось: "Имеется в виду, что миссис Паркер Боулз будет использовать титул принцессы-консорта, когда Чарльз вступит на престол".

Однако впоследствии официальный сайт принца Чарльза удалил информацию о будущем титуле его жены. А королева Елизавета объявила, что жена ее сына будет носить титул королевы-консорта. Но она точно не хотела, чтобы Камилла стала просто королевой.



Камилла с королевой Елизаветой / People

В своем заявлении речи Елизавета тогда сказала: "Когда мой сын Чарльз станет королем, я знаю, что вы окажете ему и его жене Камилле такую же поддержку, как и мне. И я искренне желаю, чтобы Камилла будет известна как королева-консорт".

Почему она носит украшения Елизаветы II

Камилла довольно часто одевает украшения Елизаветы II на официальные мероприятия. Впервые она одела сапфировую тиару покойной королевы на первый государственный прием во время правления Чарльза III в ноябре 2022 года.

А в марте во время публичного выхода в Лондоне королева-консорт дополнила свой образ. брошью с 18 бриллиантами и огромным сапфиром, принадлежавшим королеве Елизавете II.

Во время первого официального визита в Германию Камилла надела бриллиантовую диадему от Boucheron и изысканное ожерелье Елизаветы II. Также у нее был семейный орден.

Кроме того, на конных состязаниях Камилла пристегнула на пальто серебряную брошь в виде коня и всадника на ней, принадлежавшей ее свекрови, покойной королеве.

Итак, заметно, что Камилла часто носит украшения из семейной копилки. Может быть, и на коронацию она выберет что-нибудь такое. Предполагают, что Камилла может надеть ожерелье из 25 драгоценных камней, которое одевала на коронацию и Елизавета II.