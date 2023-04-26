Камалия после заявления о разводе с миллиардером рассказала, с кем сейчас живут ее дочери

Певица Камалия недавно удивила поклонников новостью о разводе с мужем, пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром. Теперь она рассказала, с кем сейчас находятся ее дочери.

Артистка несколько недель назад сообщила, что расстается со своим мужем. Однако пара была вместе с детьми на Пасху.

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С кем сейчас дочери Камалии

Певица сообщила, что очень скучает по девочкам, потому что сейчас они вместе с отцом уехали в Лондон. Там двойняшки учатся в школе. Однако, по словам Камалии, при первой возможности ее дочери вернутся в Киев.

Я уже скучаю, мои дочки вернулись с папой в Лондон, ведь школу никто не отменял. Мы твердо решили с Захуром: если школы в Украине начнут работать оффлайн, мы не будем ждать окончания войны, а с сентября вернем девочек в Киев. Мы четко понимаем, что онлайн-обучение абсолютно неэффективно, дети должны посещать школу,

– считает Камалия.

Артистка поздравила девушек с Днем дочери

Певица трогательно поздравила своих дочерей с этим праздником. К поздравлению Камалия добавила семейное фото с Захуром.

"Приветствую всех дочерей и родителей Украины с Днем дочери! Мечтаю, чтобы все мы были счастливы! Как же нам с Захуром посчастливилось быть родителями наших очаровательных принцесс Арабеллы и Мирабеллы", – написала певица.



Камалия с мужем и дочерьми / Фото с ее инстаграммы

Добавим, что после 20 лет брака Камалия и Захур приняли решение идти дальше врозь. По словам звезды, они пытались работать над проблемами, но поняли, что больше не будут являться партнерами в браке.

Однако в последнее время певица все больше подогревает слухи о примирении с мужем. На днях Камалия показала, как проводит время с дочерьми и Захуром. Это натолкнуло подписчиков на мысль о воссоединении супругов.

Известно, что пара вышла замуж в 2003 году. Через 10 лет у Камалии и Мохаммеда Захура родились близнецы Арабелла и Мирабелла. Кроме того, у миллиардера есть сын Арман и дочь Татьяна от предыдущих отношений – россиянки.