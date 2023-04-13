После 20 лет брака: певица Камалия объявила о разводе с пакистанским миллиардером

Популярная певица Камалия сообщила неожиданную новость – она расстается с мужем, пакистанским бизнесменом Мохаммадом Захуром. Пара прожила в браке 20 лет, у них две дочери-близнецы, которым сейчас по девять лет.

Этой новостью артистка поделилась в соцсети. Ранее Камалия рассказала, как ее муж-миллиардер обеднел из-за войны.

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Камалия расстается с мужем

Накануне в программе "ЖВЛ" вышел сюжет, в котором Камалия рассказала о конфликтах с мужем во время полномасштабной войны. Теперь она сообщила о разводе.

Мы знаем, что не этого ждал от нас украинский народ. Это не то будущее, которое мы себе представляли. С тяжелым сердцем мы продвигаемся вперед порознь. Мы настоящие люди, с реальной жизнью, с настоящими семьями, друзьями и коллегами,

– написала звезда.

Супруги пытались решить семейные проблемы

Певица заявила, что вместе с миллиардером усердно работала над проблемами, надеясь сохранить семью, но развод избежать не удалось.

"Мы усердно работали над нашими проблемами в течение последнего года и пришли к выводу, что хотя мы очень любим друг друга, мы останемся разделенными и больше не будем партнерами в браке", – добавила артистка.

Однако, по словам Камалии, супруги разошлись на дружеской ноте и продолжит дальше совместно воспитывать общих детей.

Она заверила украинцев, что в будущем покажет, как идеальная семья должна продолжать жить в согласии даже после распада.

Почитателей Камалии эта новость огорчила. В комментариях они выразили соболезнования по поводу развода:

"Мне очень жаль... всегда любила вашу семью".

"Очень жаль, вы хорошая пара. Но, желаю вам всего самого хорошего".

"Действительно жаль, вы очень гармоничная и красивая семья".

"Держитесь... Вы с Захуром сильные и красивые люди... Мы вас любим и как семью, и просто как отдельных людей, своими поступками всем показывающими достойные примеры".

"Очень жаль, так все хорошо было.... Хорошо, что разошлись без скандала".

"Как досадно, но это ваша жизнь и ваш выбор".

"Неожиданно".

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