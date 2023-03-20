Артистка признается, что тогда она даже вообразить не могла, что Россия нападет на Украину. Ранее Камалия рассказывала, как убегала из страны 6-й день войны.

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Камалия рассказала о знакомстве и выступлениях для Путина

Певица Камалия вспомнила свое знакомство с Владимиром Путиным много лет назад. По ее словам, они впервые встретились в Киеве. После этого певица стала получать личные приглашения от российского диктатора выступить на политических мероприятиях.

Я много раз выступала перед Путиным. В жизни много сюрпризов! Вы не можете вообразить это сейчас. Я встретила Путина в Киеве, а потом он стал звать меня в Кремль петь с 2005 года. Он часто звонил мне, а потом вдруг перестал звонить. Я не знаю, почему. После этого я увидела смену президента, он стал другим,

– рассказала Камалия.

Артистка говорит, что тогда Путин казался ей порядочным человеком и она не могла представить, что через несколько лет он нападет на Украину.

"Все артисты мы сидели вместе и ели вместе после выступлений или во время саммитов СНГ. В то время, если бы кто-то сказал м ени, что Путин нападет на Украину, я не поверила бы. Я знала, что он любит Украину. Он каждый раз говорил, что Украина и Россия должны быть вместе, но хочет новый СССР", – поделилась певица.

Что Камалия говорит о Зеленском

Звезда подчеркнула, что сегодня Путин сражается с Владимиром Зеленским, но два десятилетия назад нынешний украинский президент тоже развлекал его. Камалия вспомнила, как Зеленский выполнил комедийный номер для Путина, а Камалия пела свою музыку российским политикам.

Она добавила, что знала Зеленского комиком, коллегой-исполнителем.

Каждый раз мы фотографировались вместе. Улыбки, тусовки, как всегда общаются в шоу-бизнесе. Каждый раз он был очень положительным. Он шутил, улыбался, был очень открытым человеком,

– говорит певица.

Камалия добавляет, что команда Зеленского не просит у нее и ее мужа Захура денег, но просит, чтобы Пакистан не был нейтральным, а был на стороне Украины.

К слову, раньше Камалия рассказывала, что дети и ее муж уехали из Украины перед началом войны. Ее любимый чувствовал, что будет вторжение, поэтому вывоз детей в Лондон. По словам звезды, ее мужу за три дня до наступления России пришло сообщение, где красными буквами писало: "Просим наших граждан со своими семьями покинуть Украину". Тогда миллиардер взял дочерей и 23 февраля улетел в Лондон. Камалия первая неделя оставалась в Украине.