"Приедем вместе в Украину": Камалия восхищала счастливыми кадрами с мужем и дочерьми

Певица Камалия показалась в компании дочерей и мужчины. Звезда уехала в Великобританию, чтобы посетить последний звонок девочек. Кроме того, Камалия анонсировала, что они всей семьей приедут в Украину.

Недавно певица объявила, что собирается развестись со своим мужем Мохаммедом Захуром. Однако теперь Камалия восхищала счастливыми кадрами с близкими.

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Певица посетила 9-летних дочерей – Мирабеллу и Арабеллу, которые учатся в Лондоне. Камалия в новом видео показалась с родными на школьном дворе и рассказала, что скоро приедет с детьми в Украину.

Привет из Лондона. У нас последний день обучения и начнутся летние каникулы. Приедем в Украину все вместе!,

– сообщила артистка.

По ее словам, девочки очень скучают по Украине и мечтают хоть ненадолго приехать. "Итак, папа пообещал очень скоро исполнить их небольшую мечту", – призналась Камалия.

Поклонники были в восторге от звездной семьи. Они написали Камалии и ее дочерям приятные слова:

"Приятно смотреть на счастливую семью.. Заряжаете позитивом! Удачи девочкам и вам!"

"Какая же Вы невероятно прекрасная семья, счастье вам во всем при здоровье, любви. счастье и скорее под мирным небом Украины".

"Спасибо, что наша Украина всегда в вашем сердце! Суперовая семья".

"Хороших вам летних каникул! Мирное небо над головой! Слава Украине".

"Очень хорошие. Обожаю вашу семью".

"Какие вы положительные и красивые. Приветствую вас!"

"Ой, какие же положительные, какие милые, какие хорошие. Счастливого возвращения в Украину".

Напомним, что Камалия ранее сделала заявление о разводе с мужем Захуром. Несмотря на это, пара, которая уже вместе 20 лет, продолжает вместе появляться на концертах, фестивалях и отдыхе.

Более того, на дне рождения певицы в мае миллиардер устроил для нее роскошный сюрприз в Каннах и прямо со сцены назвал "любимой женщиной". После чего Камалия и Захур под ручку появились на Каннском кинофестивале в парных образах.