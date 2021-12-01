Камалия начала подготовку к Новому году: фото с праздничными декорациями
Источник:инстаграм Камалии
Певица Камалия первой из украинских звезд начала украшать дом к новогодним праздникам. Она сфотографировалась среди елочных игрушек.
Первый день зимы приносит особое ощущение наступления предновогодней суеты. Мы начинаем готовить подарки для родных и друзей, украшать дом и создавать сказочную атмосферу.
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Камалия среди новогодних украшений
Певица Камалия решила украсить елку в первые зимние дни. В инстаграме она опубликовала фотографию, на которой изображена, сидя на полу посреди большого количества елочных игрушек.
Камалия была одета в домашний костюм, который состоял из рубашки с короткими рукавами и брюк. Волосы артистка уложила ровно и забрала обратно. Привлекает внимание то, что на фото звезда изображена без косметики на лице. Однако даже без макияжа смотрится непревзойденно.
Впереди 3 официальных месяца зимы. Первые 20 дней декабря – работа без выходных, а затем – 20 дней отдыха. Хотелось бы, чтобы выпало много снега,
– написала Камалия.
Камалия среди елочных украшений / Фото из инстаграма Камалии