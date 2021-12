Совсем скоро начнется подготовка к новогодне-рождественским праздникам. Возня, которую ждут с нетерпением. В домах засияют цветные гирлянды, елки, новогодние декорации.

Готовиться к праздничной сказке гораздо приятнее с атмосферной музыкой. Украинские и мировые исполнители радуют поклонников новыми треками в канун Рождества, Нового года. В мире много негатива, поэтому зима вносит в него немало приятных моментов, которыми стоит насладиться сполна.

Энергичные и меланхоличные, лирические и зажигательные – песни для новогоднего настроения, которые попадут в ваш плей-лист на всю зиму. Слушаем праздничные треки вместе!

Подборка новогодне-рождественских песен

Sia – Snowman: смотрите видео онлайн

Sia – Everyday is Christmas (Full album): слушайте песни онлайн

Bryson Tiller ft. Justin Bieber, Poo Bear – Lonely Christmas: смотрите видео онлайн

Alessia Cara – Make It To Christmas: слушайте песни онлайн

Дзидзьо – "Зимова казка": смотрите видео онлайн

Mariah Carey – All I Want for Christmas Is You: смотрите видео онлайн

Nat King Cole – The Christmas Song: смотрите видео онлайн

Ирина Федишин – "Зима": слушайте песни онлайн

Светлана Тарабарова – "Падає сніг": смотрите видео онлайн