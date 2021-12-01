Совсем скоро начнется подготовка к новогодне-рождественским праздникам. Возня, которую ждут с нетерпением. В домах засияют цветные гирлянды, елки, новогодние декорации.
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Готовиться к праздничной сказке гораздо приятнее с атмосферной музыкой. Украинские и мировые исполнители радуют поклонников новыми треками в канун Рождества, Нового года. В мире много негатива, поэтому зима вносит в него немало приятных моментов, которыми стоит насладиться сполна.
Энергичные и меланхоличные, лирические и зажигательные – песни для новогоднего настроения, которые попадут в ваш плей-лист на всю зиму. Слушаем праздничные треки вместе!
Подборка новогодне-рождественских песен
Sia – Snowman: смотрите видео онлайн
Bryson Tiller ft. Justin Bieber, Poo Bear – Lonely Christmas: смотрите видео онлайн
Дзидзьо – "Зимова казка": смотрите видео онлайн
Mariah Carey – All I Want for Christmas Is You: смотрите видео онлайн
Ирина Федишин – "Зима": слушайте песни онлайн
Светлана Тарабарова – "Падає сніг": смотрите видео онлайн