Избранный вице-президент США Камала Харрис для церемонии инаугурации 46-го американского президента Джо Байдена выбрала изысканное фиолетовое платье. Перед публикой она появилась в пальто и приталенном платье.

Просто сейчас в Капитолии проходит церемония инаугурации Джо Байдена, сообщает 24 канал. Для исторического публичного выхода вице-президент США Камала Харрис подобрала аутфит от темнокожих американских дизайнеров Кристофера Джона Роджерса и Серхио Хадсона. Молодые модельеры одевали Маланью Трамп, Мишель Обаму, а также Рианну и Бейонсе.

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Образ Камалы Харрис на инаугурации Джо Байдена

56-летняя политическая деятельница прибыла в Капитолий в ярко-фиолетовом приталенном пальто и лаконичном платье в тон. Наряд она соединила с черными туфлями-лодочками на невысоком каблуке.

Look Камала Харрис не обошелся без любимых украшений из жемчуга – бусы и массивные серьги. Образ завершили черные кожаные перчатки и защитная маска. Вице-президент США появилась перед американцами с легкой волнистой укладкой и дневным макияжем с широкими черными стрелками.



Камала Харрис на инаугурации Джо Байдена / Фото Getty Images



Камала Харрис на инаугурации Джо Байдена / Фото Getty Images

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