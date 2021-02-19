Вице-президент США Камала Гаррис впечатлила безупречным образом. Она приняла участие в видеоконференции, где предстала в стильном и элегантном костюме черного цвета.

Камала Харрис стала участником видеоконференции, которая состоялась в зале суда Южного административного здания Эйзенхауэра в комплексе Белого дома в Вашингтоне. Вице-президент поразила деловым аутфитом.

Смотрите также В розовом пальто: Джилл Байден очаровала романтическим образом – фото

Деловой look Камалы Харрис

Камала Харрис продемонстрировала изысканный образ. Она предстала перед камерами в классическом костюме черного цвета. Наряд состоял из пиджака и широких брюк. Также вице-президент США надела водолазку графитового цвета с черной вставкой с кружевом в зоне декольте.

Такой look Камала соединила с черной обувью на каблуке. Волосы она красиво уложила, а на лице сделала макияж в коричневых оттенках. Акцентировала внимание на губах, которые накрасила блеском. Харрис довершила образ лаконичными серьгами.



Элегантный образ Камалы Харрис / Фото Getty Images



Элегантный образ Камалы Харрис / Фото Getty Images