На выходных группа Kalush Orchestra феерически открыла финал Евровидения-2023 и передала хрустальный кубок новой победительнице Лорин, а 15 мая уже прилетела в Австрию. В Вену они прибыли, чтобы встретиться с Арнольдом Шварценеггером по случаю климатической конференции Austrian World Summit. Ребята показали кадры из саунд-чека и торжественного обеда.

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Kalush Orchestra снова встретился со Шварценеггером

Йо! Мы снова встретились с легендой. Арнольд Шварценеггер пригласил нас сегодня на свой саммит Austrian World Summit в Вене. Благодарны за приглашение и поддержку Украины! Очень рады снова встретиться и пообщаться с кумиром детства,

– прокомментировали Kalush Orchestra.

Олег Псюк также сообщил, что звезда "Терминатора" подписал их розовую панаму и пообещал, что разыграет ее на аукционе. Вероятно, розыгрыш будет благотворительным, а вырученные средства ребята направят на ВСУ.

Kalush Orchestra с Арнольдом Шварценеггером в Вене / Фото из инстаграма группы

Напомним, что Kalush Orchestra ходил в гости к Арнольду Шварценеггеру в октябре 2022 года, когда летал в США с благотворительным туром. Они встретились в Лос-Анджелесе в имении "Железного Арни", чтобы обсудить войну в Украине и поблагодарить за поддержку. Кроме того, группа подарила звезде Голливуда свою фирменную розовую панаму.