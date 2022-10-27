К Украине приковано внимание всего мира, поэтому даже в США победителей Евровидения 2022 года Kalush Orchestra встретили как мировых звезд. Познакомиться с ним захотел сам Арнольд Шварценеггер. Он призвал рэперов в гости, чтобы обсудить с ними войну и поддержать в борьбе с Россией.

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Почему Шварценеггер пригласил Kalush Orchestra в гости

Йо, вчера залетели в гости к Арнольду Шварцнеггеру. Он пригласил нас к себе домой и вышел встречать с большим домашним ослом. Приятно было встретиться с такой легендой, я, можно сказать, вырос на фильмах с его участием,

– прокомментировал Олег Псюк.

Он рассказал, что Шварценеггер пригласил их в гости, чтобы поговорить о ситуации в Украине, а они в свою очередь поблагодарили его за поддержку и подчеркнули, насколько важна она для нашего народа.

"Вы знаете, Арнольд активно поддерживает украинцев с первых дней войны, за что мы ему очень благодарны. Верим, что зарубежная поддержка будет только усиливаться", – сказал фронтмен Kalush Orchestra.

Олег Псюк из Kalush Orchestra со Шварценеггером / Фото из инстаграма группы

Рэпер также добавил, что Арнольду Шварценеггеру понравился их мерч: "Кстати, Шварц тоже заценил панамку". Поэтому группа вручила ему розовую панаму с надписью Kalush Orchestra, как у Олега Псюка.

Kalush Orchestra со Шварценеггером / Фото из инстаграма группы

Кто из шоу-биза позавидовал Kalush Orchestra

Похоже, группе позавидовал ведущий и шоумен Анатолий Анатолич. "Классный дядя", – написал он в комментариях.

Зато сотни фанов обрадовались, что после победы на Евровидении-2022 карьера Kalush Orchestra пошла вверх: