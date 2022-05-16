Kalush Orchestra вернулись в Украину: как встречали победителей Евровидения-2022

Украинская группа Kalush Orchestra вместе с делегацией вернулась в Украину. Они спели с таможенниками и встречавшей их молодежью.

Триумфаторы Евровидения-2022 Kalush Orchestra сегодня, 16 мая, вернулись в Украину! У них было специальное разрешение на то, чтобы уехать, а после победы, как и обещали, вернулись на родину.

Британец по Евровидению-2022 вернулся домой в розовой панаме от Kalush Orchestra: видео

Kalush Orchestra приехали в Украину

Украинских музыкантов с радостью встречали на украинской земле и кричали им: "Поздравляем". Коллектив вместе с таможенниками и молодежью спели Stefania – хит Евровидения в 2022 году. Артистам дарили цветы и фотографировались с ними.

Kalush Orchestra вернулись в Украину: видео

В знак благодарности украинские пограничницы подарили солисту группы Олегу зеленый берет – взамен его розовой панамки, которая стала модным трендом во всем мире, – а также сине-желтые цветы.

"Мы хотим поблагодарить вас за победу. Эта победа очень важна для Украины. Также благодарим, что не побоялись попросить о помощи для украинских бойцов в Мариуполе и на "Азовстали". Надеемся, что мир вас услышит и поможет вам. Мы гордимся вами", – сказали таможенники Kalush Orchestra.

Kalush Orchestra на границе / Фото ГНСУ

Также лидера группы Kalush Orchestra поздравили с днем ​​рождения – сегодня ему исполнилось 28 лет.

, по этому случаю Олег Псюк поделился мыслями о своем будущем . "На протяжении жизни я менялся, менялись взгляды и приоритеты, но всегда были и есть со мной несколько качеств, которые я бы никогда не изменил: трудолюбие, любопытство и захланность во всем. Спасибо, что вы всегда со мной. Это только начало", – писал рэпер.

Добавим, Олег Псюк рассказывал, чем займется после победы в финале Евровидения-2022. "Не знаю, что будем делать, поскольку впервые выиграли Евровидение. Но, как каждый украинец, мы готовы бороться за свою страну до конца", – сказал исполнитель, ответив на вопрос, готов ли он идти воевать. Также лидер Kalush Orchestra добавлял, что следующее "Евровидение" точно пройдет в Украине.