На Национальный отбор группа Kalush Orchestra пришла с песней Stefania, которая быстро покорила еврофанов, но не привела ее к победе, передает 24 канал. Если зрители отдали рэперам первое место, то жюри поставило их на третье место. Этот дисбаланс в оценках принялась объяснить судья Джамала.

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Почему Kalush Orchestra не выиграли Нацотбор Евровидения-2022

Джамала в восторге, что своим примером Go_A задали тенденцию на украинскую музыку, но считает, что конкурсантам не следует дублировать их Shum. Kalush Orchestra якобы поступили именно так, ведь мотивы песни Stefania очень напоминают те, которые покорили Европу в прошлом году.

Kalush со Stefania очень похожи на Go_A. Мне кажется, это классно, но хочется, чтобы пришел человек и изменил полностью это направление, потому что ставить на то, что уже прозвучало, – это референс,

– заявила Джамала.

Kalush Orchestra – Stefania: смотрите видео с Нацотбора Евровидения-2022

В то же время судья Нацотбора Евровидения-2022 не удивилась, когда зрители отдали больше всего голосов за Alina Pash, Kalush Orchestra и Wellboy. По ее мнению, во всех трех песнях есть украинская самобытность:

Stefania "по мелосу построена как украинская колыбельная";

Nozzy Bossy – "свадебная, праздничная";

"Тіні забутих предків" – "драматическая".

Мне кажется, хорошо любить свое,

– подытожила Джамала.

Джамала о поражении Kalush Orchestra на Нацотборе Евровидения-2022 / Видео 24 канала

Не пропустите Просто сказать правду, – Тимур Мирошниченко об обвинении в фальсификации голосов Нацотбора

Почему Kalush Orchestra недоволен результатами Нацотбора

После объявления победительницы солист Kalush Orchestra Олег Псюк обратился к представителям Суспільного с просьбой показать листок, с которого Тимур Мирошниченко зачитывал результаты зрительского голосования, потому что тот путался в баллах. Ему отказали – "перед носом закрыли дверь, фамильярно бросили".

Следовательно, рэпер подозревает Суспільне в фальсификации результатов Нацотбора. Этот упрек он озвучил судье и члену правления Суспільного Ярославу Лодыгину, но тот ответил, что "Тимур путался, потому что получил редакторскую ошибку, а неразбериха не касалась лидирующих позиций". Кроме того, он пообещал переговорить с аудиторской компанией, чтобы та обнародовала количество зрительских голосов.