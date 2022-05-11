Kalush Orchestra отреагировал на выход в финал Евровидения-2022: что пообещала группа в случае победы

Представлять Украину на Евровидении-2022 в Турине отправилась группа Kalush Orchestra. Ее хит Stefania покорил как требовательных судей, так и меломанов со всего мира и вывел ребят в большой финал.

Украина выступит в финале Евровидения-2022 вместе с другими 24 странами. Поскольку букмекеры еще с марта прогнозируют победу Kalush Orchestra, то рэперы довольно дерзко прокомментировали свой выход в итоговый этап. Они уже определились с судьбой кубка, которую им могут передать итальянцы Måneskin.

Важно Группа Kalush Orchestra из Украины прорвалась в финал Евровидения-2022

Реакция Kalush Orchestra на выход в финал Евровидения-2022

Если выигрываем в финале Евровидения-2022, то разыграем статуэтку победителей на благотворительном аукционе, а деньги отдадим на нужды Украины,

– пообещал Kalush Orchestra.

"Большая благодарность всем, кто поддержал Украину – всем странам, всем гражданам всех стран и нашим украинцам, которые за границей за нас голосовали. Потому что в этом году Евровидение во время войны в Украине очень важно, потому что нашу культуру хотят уничтожить. А мы здесь, чтобы показать, что она есть, она жива", – заявил Олег Псюк в комментарии Суспільному.

Первый комментарий лидера Kalush Orchestra после выхода в финал: видео

Евровидение-2022 – первый полуфинал: Kalush Orchestra – Stefania: смотрите видео онлайн

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Кто выступит в финале Евровидения-2022 с Kalush Orchestra

Грандиозный финал главного песенного конкурса состоится в субботу, 14 мая. В нем сойдутся представители 25 стран. 9 из них завоевали путевку в следующий этап в первом полуфинале Евровидения-2022 вместе с Kalush Orchestra:

Швейцария: Мариус Бэр – Boys Do Cry

Мариус Бэр – Boys Do Cry Армения: Роза Линн – Snap

Роза Линн – Snap Исландия: Мариус Бэр – Boys Do Cry

Мариус Бэр – Boys Do Cry Литва: Моника Лю – Sentimentai

Моника Лю – Sentimentai Португалия: Маро – Saudade, saudade

Маро – Saudade, saudade Норвегия: Subwoolfer – Give That Wolf a Banana

Subwoolfer – Give That Wolf a Banana Греция: Аманда Тенфиорд – Die Together

Аманда Тенфиорд – Die Together Молдова: Zdob și Zdub и Frații Advahov – Trenulețul

Zdob și Zdub и Frații Advahov – Trenulețul Нидерланды: S10 – De diepte

Еще 10 финалистов выберут во втором полуфинале Евровидения-2022, 12 мая. Пятерка стран-основательниц конкурса проходит в финал по умолчанию: