Kalush Orchestra едет в тур по Северной Америке: в каких городах выступят победители Евровидения

Победители Евровидения-2022 Kalush Orchestra отправляются в тур по США и Канаде! Масштабные гастроли стартуют осенью этого года.

После победы на песенном конкурсе о Kalush Orchestra узнал весь мир. Теперь во многих уголках планеты раздается победная Stefania. Триумфаторы Евровидения-2022 гастролируют по миру, не только выступают, но и рассказывают о войне в Украине, чтобы мир не забывал, не привыкал к убийствам в нашей стране.

Важно Kalush Orchestra появились на обложке журнала в США

Kalush Orchestra едет в тур по Северной Америке

Музыканты анонсировали осенние гастроли, которые начнутся 20 октября. С концертами Kalush Orchestra посетят несколько городов Соединенных Штатов Америки и Канады.

Концерты в США

20 октября – Сиэтл;

21 октября – Сан-Франциско;

22 октября – Денвер;

23 октября – Лос-Анджелес;

27 октября – Даллас;

28 октября – Хьюстон;

29 октября – Филадельфия;

30 октября – Нью-Йорк;

2 ноября – Вашингтон;

3 ноября – Майами;

4 ноября – Чикаго.

Концерты в Канаде

5 ноября – Монреаль;

6 ноября – Торонто.



Kalush Orchestra едет в тур по Северной Америке / Фото с инстаграмма Игоря Голубчика