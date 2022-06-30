Kalush Orchestra едет в тур по Северной Америке: в каких городах выступят победители Евровидения
30 июня 2022 , 13:36Читати новину українською
Источник:инстаграмм Игоря Голубчика
Победители Евровидения-2022 Kalush Orchestra отправляются в тур по США и Канаде! Масштабные гастроли стартуют осенью этого года.
После победы на песенном конкурсе о Kalush Orchestra узнал весь мир. Теперь во многих уголках планеты раздается победная Stefania. Триумфаторы Евровидения-2022 гастролируют по миру, не только выступают, но и рассказывают о войне в Украине, чтобы мир не забывал, не привыкал к убийствам в нашей стране.
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Kalush Orchestra едет в тур по Северной Америке
Музыканты анонсировали осенние гастроли, которые начнутся 20 октября. С концертами Kalush Orchestra посетят несколько городов Соединенных Штатов Америки и Канады.
Концерты в США
- 20 октября – Сиэтл;
- 21 октября – Сан-Франциско;
- 22 октября – Денвер;
- 23 октября – Лос-Анджелес;
- 27 октября – Даллас;
- 28 октября – Хьюстон;
- 29 октября – Филадельфия;
- 30 октября – Нью-Йорк;
- 2 ноября – Вашингтон;
- 3 ноября – Майами;
- 4 ноября – Чикаго.
Концерты в Канаде
- 5 ноября – Монреаль;
- 6 ноября – Торонто.
Kalush Orchestra едет в тур по Северной Америке / Фото с инстаграмма Игоря Голубчика