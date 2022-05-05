"Какое время, такое и досуг": Фагот показал, как учит сына обращаться с оружием
Источник:фейсбук Фагота
Фагот из ТНМК показал, как проходит его досуг с сыном. Через неуверенное время рэпер решил научить его обращаться с оружием.
Реалии военного положения заставляют нас пересмотреть свой отдых и времяпрепровождение. Поменялся досуг и у Фагота (Олега Михайлюты) из ТНМК.
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Фагот показал фото с сыном
На личной странице в фейсбуке музыкант опубликовал новые фото с сыном. Он показывал ему, как верно держать в руках орудие.
Отныне досуг с потомками приобрел другие смыслы. К сожалению… но именно так мы построим то, что мы должны построить! Слава Украине!
– написал Фагот под фото.
Напомним, Фагот воспитывает единственного сына Никиту от журналистки Анастасии. Он состоит в гражданском браке с Ольгой Навроцкой, однако общих детей у них нет.
Фагот с сыном / Фото из фейсбука Фагота
Фагот с сыном / Фото из фейсбука Фагота
Почитатели Фагота отреагировали на его фотографии с сыном. Они пишут впечатление в комментариях:
- "Это умение никогда не помешает, даже если не понадобится";
- "Лучше уметь и не пригодится, чем станет и не уметь";
- "Какие времена такое и досуг. Берегите себя и Украину";
- "Слава нации, смерть врагам! Спасибо тебе, брат… за позицию";
- "Я также буду свою дочь учить обращаться с оружием, когда подрастет";
- "Давайте еще потомков, у вас хорошая генетика".
Также Фагот рассказывал об впечатлениях от Владимира Зеленского. Он признался, что и раньше считал его "мальчишкой с характером". Во время войны, по мнению Фагота, этот характер раскрылся еще больше: "Он понимает, что происходит, он понимает, что это его страна и это его идея. Он сейчас открылся очень хорошо".