"Какое время, такое и досуг": Фагот показал, как учит сына обращаться с оружием

Фагот из ТНМК показал, как проходит его досуг с сыном. Через неуверенное время рэпер решил научить его обращаться с оружием.

Реалии военного положения заставляют нас пересмотреть свой отдых и времяпрепровождение. Поменялся досуг и у Фагота (Олега Михайлюты) из ТНМК.

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Фагот показал фото с сыном

На личной странице в фейсбуке музыкант опубликовал новые фото с сыном. Он показывал ему, как верно держать в руках орудие.

Отныне досуг с потомками приобрел другие смыслы. К сожалению… но именно так мы построим то, что мы должны построить! Слава Украине!

– написал Фагот под фото.

Напомним, Фагот воспитывает единственного сына Никиту от журналистки Анастасии. Он состоит в гражданском браке с Ольгой Навроцкой, однако общих детей у них нет.



Фагот с сыном / Фото из фейсбука Фагота



Фагот с сыном / Фото из фейсбука Фагота

Почитатели Фагота отреагировали на его фотографии с сыном. Они пишут впечатление в комментариях:

"Это умение никогда не помешает, даже если не понадобится";

"Лучше уметь и не пригодится, чем станет и не уметь";

"Какие времена такое и досуг. Берегите себя и Украину";

"Слава нации, смерть врагам! Спасибо тебе, брат… за позицию";

"Я также буду свою дочь учить обращаться с оружием, когда подрастет";

"Давайте еще потомков, у вас хорошая генетика".

, в первые дни войны Олег Михайлюта вступил в территориальную оборону Киева. Он рассказывал, что не осуждает тех мужчин , которые уехали за границу. По мнению артиста, лучше пусть каждый занимается своим делом.

Также Фагот рассказывал об впечатлениях от Владимира Зеленского. Он признался, что и раньше считал его "мальчишкой с характером". Во время войны, по мнению Фагота, этот характер раскрылся еще больше: "Он понимает, что происходит, он понимает, что это его страна и это его идея. Он сейчас открылся очень хорошо".