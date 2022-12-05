"Выхожу в минус, порой в ноль": за какие средства живет Маша Ефросинина во время войны
Источник:"Ходят слухи"
Украинская ведущая Маша Ефросинина потеряла заработок из-за войны. Она призналась, из каких проектов получает средства и куда их тратит.
Война внесла коррективы во все сферы жизни украинских звезд, в том числе в их гонорары и заработок. Маша Ефросинина призналась, как она зарабатывает во время войны.
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Заработок Маши Ефросининой во время войны
В интервью знаменитость опровергла информацию о том, что она получает зарплату как почетный посол ООН. "Никогда не получала за это деньги. Никто во всем мире не получает деньги за эту должность. Здесь никогда речь не шла о деньгах".
Маша Ефросинина объяснила, что сейчас живет на сохранение, потому что хорошо заработала в 2021 году. Сейчас ее доход с ютуб-канала в основном идет в инвестиции, чем зарплату.
YouTube принес мне деньги за эти 9 месяцев несколько раз. Но я их реинвестирую дальше. Иногда выхожу в минус, порой в ноль. Эти несколько раз я заработала, и они компенсировали то, что я потратила раньше. Нет ни рекламы, ничего,
– сказала ведущая.
"Я живу сейчас на сохранение. То, что я заработала до большой войны, а заработала я неплохо, у меня были контракты. На даль во время войны они прервались все. Все мои контракты на стопе".
Как зарабатывают звезды во время войны
- У Златы Огневич нет возможности зарабатывать на концертах, ведь практически все из них благотворительные. Поэтому ей приносят средства блоггерство, рекламные проекты и прослушивание песен.
- Илона Гвоздева хватается за каждую возможность, потому что ее муж остался без работы. Она учит детей, ездит на мастер-классы и работает в университете.
- Группа Kalush Orchestra благодаря победе на Евровидении смогла добиться успеха, из-за чего их гонорары стали выше. Но лидер коллектива отмечает, что вместе с тем увеличились расходы – донаты на нужды ВСУ, инвестиции в музыкальную карьеру.