Кайли Дженнер впервые за долгое время показала беременный животик: фото

В начале сентября Кайли Дженнер подтвердила слухи о второй беременности. Она ждет ребенка от рэпера Трэвиса Скотта. Звезда редко появляется на публике и публикует фото в положении. Так, ее новый кадр с округлым животиком растрогал сеть.

24-летняя Кайли Дженнер исчезла из светских мероприятий после объявления о второй беременности. Она все реже демонстрирует эффектные look в своем инстаграм-профиле с почти 280-миллионной аудиторией. Похоже, всю себя знаменитость посвящает будущему ребенку. Это доказывает ее свежее фото.

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На новом кадре модель не стала демонстрировать ни эффектные формы, ни стильные вещи от премиальных брендов. Кайли Дженнер показала себя настоящей.

Она сфотографировала свою тень, когда поправляла волосы в залитой солнечным светом комнате. На фотографии замечательного просматривается силуэт звезды и ее заметно округлившийся животик. Сообщение так растрогало сеть, за считанные часы собрало 9,5-миллионов лайков!

Растем,

– лаконично подписала Кайли Дженнер.



Беременная Кайли Дженнер / Фото с инстаграма светской львицы

Что известно о второй беременности Кайли Дженнер