Кайли Дженнер впервые за долгое время показала беременный животик: фото
Источник:инстаграм Кайли Дженнер
В начале сентября Кайли Дженнер подтвердила слухи о второй беременности. Она ждет ребенка от рэпера Трэвиса Скотта. Звезда редко появляется на публике и публикует фото в положении. Так, ее новый кадр с округлым животиком растрогал сеть.
24-летняя Кайли Дженнер исчезла из светских мероприятий после объявления о второй беременности. Она все реже демонстрирует эффектные look в своем инстаграм-профиле с почти 280-миллионной аудиторией. Похоже, всю себя знаменитость посвящает будущему ребенку. Это доказывает ее свежее фото.
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На новом кадре модель не стала демонстрировать ни эффектные формы, ни стильные вещи от премиальных брендов. Кайли Дженнер показала себя настоящей.
Она сфотографировала свою тень, когда поправляла волосы в залитой солнечным светом комнате. На фотографии замечательного просматривается силуэт звезды и ее заметно округлившийся животик. Сообщение так растрогало сеть, за считанные часы собрало 9,5-миллионов лайков!
Растем,
– лаконично подписала Кайли Дженнер.
Беременная Кайли Дженнер / Фото с инстаграма светской львицы
Что известно о второй беременности Кайли Дженнер
- 8 сентября Кайли Дженнер подтвердила вторую беременность – опубликовала трогательное видео, на котором показала положительный тест на беременность, реакцию Трэвиса Скотта и кадры из УЗИ.
- После громкого заявления модель вышла в свет в эффектном образе total white – мини платье, длинном пальто и туфлями с прозрачными вставками.
- Впоследствии знаменитость надела прозрачный комбинезон и пальто оверсайз, за что ее засыпали комплиментами и лайками.
- На прогулке с дочкой Сторми Кайли Дженнер застали в овечьей шапке и унтах с коровьим принтом.