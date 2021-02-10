Телеведущий и шоумен Владимир Остапчук вместе с женой Кристиной Горняк отправился в отпуск. Для зимнего отдыха пара выбрала солнечные Мальдивы. Девушка уже успела похвастаться откровенным фото с острова, позируя в прозрачном бюстгальтере.

Кристина Горняк наслаждается долгожданным отдыхом с любимым. Она демонстрирует откровенные образы, которые подчеркивают ее безупречную фигуру.

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Эротический look Кристины Горняк

Девушка сделала эффектное селфи в зеркале гостиничного номера. Она предстала перед камерой в коротких джинсовых шортах и ​​мужской рубашке розового цвета, которую не застегивала. Но больше всего внимание поклонников привлек сетчатый прозрачный бюстгальтер. Он подчеркнул грудь Кристины, а их интимные зоны Горняк зарисовала с помощью фотошопа.

Среди аксессуаров образ жены Остапчука дополняли цепочка на шее и стильная шляпа, под которой она спрятала волосы. На лицо девушка не наносила косметику.



Кристина Горняк в прозрачном бюстгальтере / Фото с инстаграма Кристины Горняк