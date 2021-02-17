Украинский шоумен Владимир Остапчук около недели с женой отдыхает на Мальдивах. Недавно звезда распространил новое фото и озадачил сеть. На фотографии Остапчук целует "беременный" живот Кристины Горняк.

Успешный украинский телеведущий Владимир Остапчук в начале февраля отправился с женой на Мальдивы. Он взбудоражил сеть новым фото и вызвал обсуждение в комментариях.

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Владимир Остапчук смутил "беременным" фото

Шоумен обнародовал романтическую фотографию с Мальдив. На нем супруги позируют перед камерой на берегу океана. Кристина Горняк предстала в белоснежном бикини. Она завязала волосы в низкий хвост и дополнила образ солнечными очками.

Зато Владимир Остапчук опустился на колени и нежно целовал живот любимой, который был округлым и похожим на беременный.

Главная новость с Мальдив. Благодарим all inclusive за то, что каждый набрал по 3 килограмма,

– интригующе подписал фото телеведущий.

Этот кадр быстро начал набирать огромное количество комментариев. Через какое-то время Кристина Горняк написала: "Это сообщение все точно дочитают до конца".



Владимир Остапчук с женой / Фото из инстаграма Владимира Остапчука

Реакция сети

У пользователей фотография вызвала неоднозначные эмоции. Одни убежденно утверждали, что Остапчук с женой просто шутят:

А чтобы его... Я уже подумала, что беременна;

Черт, а я уже повелась;

Ага, жестко вы нас подловили;

Кто-то читает описание сообщения до конца?

Мастера сенсаций;

Пока не прочитал комментарий под фото, хотел сказать:"Поздравляю".

Однако другие поклонники считают, что Кристина Горняк действительно беременна. Они написали множество комментариев с поздравлениями:

Поздравляю со счастливыми килограммами;

Класс!;

Поздравляю, Вова;

Поздравляю вас;

Ура;

Думаю, что правда;

Поздравляю.

Также стоит отметить, что впоследствии Владимир Остапчук в комментариях добавил: "Люди, вы серьезно?". Напомним, ранее похожее фото обнародовал Александр Эллерт, где показал "беременную" Ксению Мишину.