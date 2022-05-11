Владимир Остапчук признался, что как только упрекнул Киркорова за молчание, а Баскову под постом о "миротворческой операции" в Украине написал "Боже, яке кончене", его атаковали хейтеры. Россияне "обрывали" телефон его менеджеру Владу, указанному в шапке инстаграм-профиля.

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Остапчуку "прилетали" угрозы из России

С российских номеров начали звонить просто сотнями, с угрозами. "Остапчуку п*здец, передайте. Кадыровцы уже знают, где он, мы его найдем. Мы вас вычислили, мы сбросим на вас ракету",

– вспомнил Владимир Остапчук.

Русские запугивали даже его жену Кристину, писали: "Кадыровцы идут к тебе". Кроме того, кто-то "слил" личный номер шоумена, на который иногда звонят российские номера, и пытался взломать его страницу в инстаграме.

"Есть такая штука – посмотреть месторасположение аккаунта в инстаграме. И у меня там написано Российская Федерация, хотя я никогда в жизни не был в России. Это потому, что они пытались сломать мой инстаграм. Слава Богу, пока он не блокируется", – поделился Остапчук.

Напомним, из России угрожали не только Остапчуку, но и Евгению Синельникову из "Орла и решки". Режиссеру приходили сообщения с суммой за его голову.