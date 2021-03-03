Ювелир Валерия Гузема устроила пышный бал: какие звезды надели роскошные платья на событие
Знаменитый украинский ювелир Валерия Гузема отметила свое 30-летие баллом и основала собственный благотворительный фонд Guzema Foundation, который будет помогать детям. Все средства за подарки она попросила направить туда.
Источник:JetSetter
На гламурное мероприятие пришло немало украинских звезд, которые впервые за долгое время надели любимые платья и сделали роскошные прически и макияж. Среди звездных гостей можно было увидеть Машу Ефросинину, Катю Осадчую, Санту Димопулос, Екатерину Кухар, Катю Сильченко, Сабину Мусину, Евгения Кота, Андре Тана, Екатерину Горову и многих других.
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Главная героиня праздника Валерия Гузема надела нежную белое платье прямого покроя в сочетании с черными перчатками. Женщина станцевала, как принцесса, нежный вальс с хореографом Евгением Котом, а вечер позже разогревал знаменитый балет Freedom. Также на нем выступали знаменитые вокалисты из TVORCHI.
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