Знаменитый украинский ювелир Валерия Гузема отметила свое 30-летие баллом и основала собственный благотворительный фонд Guzema Foundation, который будет помогать детям. Все средства за подарки она попросила направить туда.

На гламурное мероприятие пришло немало украинских звезд, которые впервые за долгое время надели любимые платья и сделали роскошные прически и макияж. Среди звездных гостей можно было увидеть Машу Ефросинину, Катю Осадчую, Санту Димопулос, Екатерину Кухар, Катю Сильченко, Сабину Мусину, Евгения Кота, Андре Тана, Екатерину Горову и многих других.

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Главная героиня праздника Валерия Гузема надела нежную белое платье прямого покроя в сочетании с черными перчатками. Женщина станцевала, как принцесса, нежный вальс с хореографом Евгением Котом, а вечер позже разогревал знаменитый балет Freedom. Также на нем выступали знаменитые вокалисты из TVORCHI.

Несмотря на пандемию коронавируса, на событии присутствовали десятки людей, которые были без защитных масок и не соблюдали социальную дистанцию. Мероприятие прошло в Киеве на территории Mayachok Event Hall.

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