Юрию Горбунову – 51: жизнь ведущего, актера, звездного отца и его архивные фото

Украинский телеведущий, актер, звездный папа и муж Екатерины Осадчей Юрий Горбунов празднует день рождения. 24 августа ему исполняется 51 год. Больше о жизни одного из самых популярных мужчин страны – узнавайте дальше.

Юрий Горбунов за время карьеры на телевидении смог стать одним из самых успешных мужчин в отечественном шоу-бизнесе. На днях у него родился еще один сын, который стал лучшим подарком ко дню рождения. О творческой и личной жизни звезды, родом со Львовщины, – читайте в материале Showbiz 24.

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Юрий Горбунов – ведущий

Дебют Юрия на телеэкранах состоялся в 1999 году. Тогда он вел программу "Счастливый звонок" (телеканал УТ-1) – первое в истории независимой Украины интерактивное шоу с розыгрышем призов.

(телеканал УТ-1) – первое в истории независимой Украины интерактивное шоу с розыгрышем призов. В 2000 году Горбунов стал ведущим программы "Подъем" ("Новый канал"). Это телешоу стало одним из самых знаковых в его телекарьере. В 2002 году он получил за него премию "Телетриумф" в номинации "Лучшее телевизионное шоу".



Горбунов и Ефросинина в программе "Подъем" / Фото "Нового канала"

В 2005 году мужчина стал ведущим программы "Вопросы для чемпионов" (телеканал СТБ).

(телеканал СТБ). В 2006 году Горбунов начал карьеру на телеканале "1+1". Тогда он был ведущим программы "Завтрак".

Впоследствии он появился на телеэкранах в проекте "Танцы со звездами" и является неизменным ведущим всех сезонов. За эту работу Юрий получил еще 2 премии "Телетриумф".



Юрий Горбунов за кулисами "Танцев со звездами" / Фото из инстаграма ведущего

Сотрудничество с телеканалом "1+1" принесло в "копилку" Горбунова и немало других проектов: ГПУ, "Красота по-украински", "Я люблю Украину", "ПРОСТО шоу", "ШоуЮры", "Голос страны", "Голос.Дети" и другие.

Юрий Горбунов – актор

Горбунов стал любимцем украинских зрителей не только в роли ведущего, но и как актер. Он сыграл в популярных отечественных кинолентах, завоевавших расположение у разных поколений. Среди самых популярных:

"Вечера на хуторе близ Диканьки "(2001) – казак с подбитым глазом;

"Завтра будет завтра" (2003) – Николай, сельский милиционер;

"Ее сердце" (2009) – Борис Семенович (директор ателье);

"Красная шапочка "(2009) – Шарль Перро;

"Пончик Люся" (2011) – Мартынов (адвокат);

"Последний москаль" (2015-2017) – Иван (дядя Валеры), Дмитрий (отец Валеры);



Юрий Горбунов на съемках сериала "Последний москаль" / Фото MEDIAНЯНЯ

"Село на миллион" (2016-2017) – отец Любомир;

"Сувенир из Одессы" (2018) – Яша Цукер;

"Сумасшедшая свадьба" (2018-2021) – Назарий Запухляк (тамада);

"Великие Вуйки" (2019-2020) – Иван Иваночич Петрук (столяр села Великие Вуйки).

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Семейная жизнь и дети Горбунова

Мужчина был женат на бывшей актрисе балета Ивано-Франковского театра Людмиле, которая была старше его на 10 лет. Юрий и Людмила влюбились, когда девушка была замужем. Ради Горбунова она развелась, забрала дочь Ксению и переехала в Киев. Еще 3 года они встречались, а тогда мужчина сделал предложение любимой. Людмила взяла фамилию Горбунова, а он официально удочерил Ксению.

Супруги были вместе почти 15 лет, но неожиданно развелись. В 2011 году Ксения родила дочь Полину. В 41 год Горбунов стал дедушкой.



Юрий Горбунов с женой Людмилой / Фото Clutch

В 2015 году появились слухи о романе Юрия с коллегой – телеведущей Катей Осадчей. Тогда они вместе работали на шоу "Голос страны". В феврале 2017 года Горбунов и Осадчая объявили, что официально женаты. В том же месяце Катя родила мужу сына, которого назвали Иваном. Горбунов обожает первенца и все свободное от работы время проводит вместе с ним.



Юрий Горбунов с Катей Осадчей и сыном Иваном / Фото из инстаграма ведущего



Юрий Горбунов с сыном Иваном / Фото из инстаграма ведущего

19 августа 2021 года ведущий во второй раз стал отцом. Любимая в который раз подарила ему сына. Горбунов не скрывает своего счастья. Он не прекращает благодарить любимую за отпрысков и часто делится трогательными семейными фото. Юрий для многих является примером не только успешного мужа, но и безупречного семьянина, для которого жена и дети – самое главное.



Юрий Горбунов с младшим сыном / Фото из инстаграма ведущего

Архивные фото Юрия Горбунова



Юрий Горбунов в детстве / Фото Clutch



Юрий Горбунов в начале телекарьеры / Фото из открытых источников



Тина Кароль и Юрий Горбунов на "Танцах со звездами" / Фото "Теленеделя"



Юрий Горбунов / Фото "Лиза"



Юрий Горбунов / Фото Elle