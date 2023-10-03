Смерть врагам, – Юрий Ткач поделился историей, как жестко потролил россиян

На днях Юрий Ткач поделился историей о россиянах. Он рассказал, как решил их жестко потролить, когда говорил с женой по телефону.

Выяснилось, что это произошло в самолете, когда Виктория с дочерью возвращались домой после отдыха в Турции. Во время разговора с любимой Юрий вспомнил патриотические украинские высказывания и самые распространенные негативные слова о россиянах.

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Юрий Ткач потролил россиян

Осенью жена и дочь актера отправилась на отдых в Турцию. Как оказалось, там Виктория и маленькая Лиза жили в одной гостинице с россиянами. Это сильно раздражало женщину, поэтому она активно демонстрировала, что является украинкой. В частности, жена Юрия Ткача громко разговаривала на родном языке с дочерью и мужем.

Кроме того, когда женщина с ребенком возвращались в Украину, они снова столкнулись с гражданами страны – террористки. Поэтому Виктория решила снова показать свою проукраинскую позицию. Она позвонила мужу по видео и довольно громко сказала по-украински, что они уже в самолете и возвращаются с дочерью домой. Юрий понял, что что-то там не то и решил подыграть жене.

Все, солнышко. Ждем всей Украиной. Слава Украине! Смерть врагам! Путин – х*йло. Русский военный корабль, иди на**й,

– сказал тогда шоумен.

Впоследствии мужчина узнал, что Виктория все это время разговаривала с ним на динамике.

Интервью с Юрием Ткачем: смотрите видео онлайн

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