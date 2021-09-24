Юрий Горбунов признался, готова ли Осадчая родить ему дочь

В августе Катя Осадчая стала многодетной мамой – родила третьего мальчика Даниила. Это второй сын Для Юрия Горбунова, однако он все еще мечтает о дочери. Как на это реагирует его звездная жена, узнавайте ниже.

Юрий Горбунов о будущей дочери

Третьего сына 38-летняя Катя Осадчая родила через четыре с половиной года после того, как подарила любимому первенца Ивана. Несмотря на то, что с момента последних родов знаменитости прошел всего месяц, Юрий Горбунов уже заикается о дочери.

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Однако многодетная мамочка откровенно не готова к четвертой беременности. По словам шоумена, для начала они должны воспитать общих сыновей – Ивана и Даниила.

Когда я начинаю эту тему, она говорит: "Прекрати, пожалуйста". Пока об этом речь не идет. Имеем одного старшего, второго – меньшего, надо с ним разобраться,

– заявил Юрий Горбунов.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов с сыновьями / Фото з інстаграму шоумена

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Юрий Горбунов о младшем сыне

В феврале ведущий признался, что был на родах с Катей Осадчей, когда она рожала Ивана. Даже после прохождения специальных курсов для будущих пап он постоянно плакал, однако решился на партнерские роды во второй раз.

Я был на родах, перерезал пуповину. Это невероятные впечатления, думаю, можно сравнить с полетом в космос,

– поделился Юрий Горбунов.

Отметим, звездные супруги долго не рассекречивали имя новорожденного сына и сделали это только в начале сентября. Так, публика считала, что Катя Осадчая и Юрий Горбунов уже окрестили Даниила. Однако шоумен признался, что крестины лишь в планах.

"Кумовьев мы уже подобрали, но еще не крестили. Надо сделать пока тепло, пока зима не пришла", – рассказал ведущий. Он добавил, что среди крестных родителей Даниила будут звезды украинского шоу-биза.

, крестным отцом 4-летнего Ивана является рэпер и продюсер Потап, который с Каменских живет по-соседству с Осадчей и Горбуновым.