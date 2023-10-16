Юрий Горбунов растрогал редким фото с 2-летним сыном от Кати Осадчой

16 октября 2023, 16:21
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Юрий Горбунов

Украинский продюсер Юрий Горбунов 2 года назад стал папой. Телеведущий признается, что отцовство сильно его изменило. Он также тронул сеть совместным фото с сыном Данилой от Кати Осадчой.

Юрий Горбунов считает, что появление детей кардинально изменило его жизнь. На днях его жена Екатерина Осадчая рассказала об отношениях с мужем и детьми во время войны.

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Горбунов восхитил фото с сыном

В своем инстаграмме звездный ведущий опубликовал редкое фото с 2-летним Данилой. Мальчик лежал на папе и обнимал его, а Горбунов с улыбкой на лице обнимал сына в ответ.


Горбунов с сыном Данилой / Фото с его инстаграммы

Напомним! Юрий Горбунов является отцом 2 детей – 5-летнего Ивана и 2-летнего Даниила от Екатерины Осадчей. Также у его жены есть 21-летний сын Илья от первого брака.

Как изменился Горбунов после появления детей

Шоумен признался, что после рождения сыновей его приоритеты изменились.

Фокус моего внимания начал смещаться. Раньше мной руководили амбиции, новые вызовы и цели, теперь продолжаю быть собой, но внутри меня изменилось. Где бы я ни был, каждая свободная минута моего времени наполнена мыслью о детях,
– написал Юрий.

Теперь Горбунов хочет после работы поскорее увидеться с сыновьями и женой Екатериной Осадчей. Телеведущий пытается проводить как можно больше времени с семьей.

"Когда думаю о детях, на лице появляется бессмысленная, но искренняя улыбка. Никогда бы не подумал, что с появлением детей я стану настолько зависимым от них. И после выходных, проведенных с семьей, меня переполняет энергия и мотивация на новые свершение", – написал он.

Отношения Юрия Горбунова и Кати Осадчей: коротко

  • Артисты были знакомы более 12 лет до начала романтических отношений. В 2005 году пара впервые встретилась на концерте итальянского оперного певца Лучано Паваротти в Киеве. Тогда Екатерина брала интервью у Горбунова. С этого момента звезды часто пересекались.
  • Первым проектом, где они работали вместе, стало шоу "Голос. Дети". Там между ними зародилась взаимная симпатия. Катя и Юрий долго скрывали свои отношения от публики.
  • Интересно, что признание в любви тоже было тайным. Горбунов сделал предложение руки и сердца Кати в Одессе.
  • Женилась пара зимой 2017 года, а уже через несколько месяцев у них родился первый сын Иван. В 2021 году Горбунов и Осадча стали родителями во второй раз – у звезд родился сын Даниил.

Автор: Марія Бондар