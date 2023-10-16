Юрий Горбунов растрогал редким фото с 2-летним сыном от Кати Осадчой

Украинский продюсер Юрий Горбунов 2 года назад стал папой. Телеведущий признается, что отцовство сильно его изменило. Он также тронул сеть совместным фото с сыном Данилой от Кати Осадчой.

Юрий Горбунов считает, что появление детей кардинально изменило его жизнь. На днях его жена Екатерина Осадчая рассказала об отношениях с мужем и детьми во время войны.

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Горбунов восхитил фото с сыном

В своем инстаграмме звездный ведущий опубликовал редкое фото с 2-летним Данилой. Мальчик лежал на папе и обнимал его, а Горбунов с улыбкой на лице обнимал сына в ответ.



Горбунов с сыном Данилой / Фото с его инстаграммы

Как изменился Горбунов после появления детей

Юрий Горбунов является отцом 2 детей – 5-летнего Ивана и 2-летнего Даниила от Екатерины Осадчей. Также у его жены есть 21-летний сын Илья от первого брака.

Шоумен признался, что после рождения сыновей его приоритеты изменились.

Фокус моего внимания начал смещаться. Раньше мной руководили амбиции, новые вызовы и цели, теперь продолжаю быть собой, но внутри меня изменилось. Где бы я ни был, каждая свободная минута моего времени наполнена мыслью о детях,

– написал Юрий.

Теперь Горбунов хочет после работы поскорее увидеться с сыновьями и женой Екатериной Осадчей. Телеведущий пытается проводить как можно больше времени с семьей.

"Когда думаю о детях, на лице появляется бессмысленная, но искренняя улыбка. Никогда бы не подумал, что с появлением детей я стану настолько зависимым от них. И после выходных, проведенных с семьей, меня переполняет энергия и мотивация на новые свершение", – написал он.

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