Осадчая призналась, что в их семье плохой полицейский – это она, а Юра – хороший. К тому же она рассказала, как на их отношения с любимым повлияло полномасштабное вторжение.

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Катя Осадчая рассказала об отношениях с мужем и детьми

Она отметила, что полномасштабное вторжение сильно повлияло на их отношения с мужем, они оба очень изменились, поэтому и романтика в отношениях тоже теперь совсем другая.

По словам ведущей, семья и брак – это компромиссы, где в любом случае два человека подстраиваются друг под друга. К тому же, Осадчая отметила, что они с мужем постоянно разговаривают, что помогает им строить здоровые отношения.

Мы не идеальны, я не всегда вижу свет в конце тоннеля. Мы все иногда впадаем в апатию, и это, конечно, отражается на отношениях. Но наша сила в том, что мы разговариваем. Садимся и разговариваем: в чем проблема, что не нравится. Мы не умалчиваем проблемы,

– поделилась Екатерина.

Телеведущая объяснила, что хоть на работе она довольно жестокая, дома женщина все же бывает мягче.

"Легко ли мне быть жесткой? В работе, на телевидении, в интервью – да. У меня есть цель, есть то, чего я хочу, есть жанр и работа, которую я делаю. Это не значит, что дома я такая же безапелляционная, как в своих интервью. Но, конечно, профессия накладывает определенный отпечаток и на мой характер. Все же "Светскую жизнь" я вела 17 лет. Поэтому да, в работе мне легко быть жесткой. Дома - нет. Хотя Юра часто говорит, что у меня сложный характер", – рассказала Осадчая.



Юрий Горбунов с сыновьями / Фото из инстаграмма Кати Осадчей

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