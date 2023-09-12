Осадчая призналась, что в их семье плохой полицейский – это она, а Юра – хороший. К тому же она рассказала, как на их отношения с любимым повлияло полномасштабное вторжение.
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Катя Осадчая рассказала об отношениях с мужем и детьми
Она отметила, что полномасштабное вторжение сильно повлияло на их отношения с мужем, они оба очень изменились, поэтому и романтика в отношениях тоже теперь совсем другая.
По словам ведущей, семья и брак – это компромиссы, где в любом случае два человека подстраиваются друг под друга. К тому же, Осадчая отметила, что они с мужем постоянно разговаривают, что помогает им строить здоровые отношения.
Мы не идеальны, я не всегда вижу свет в конце тоннеля. Мы все иногда впадаем в апатию, и это, конечно, отражается на отношениях. Но наша сила в том, что мы разговариваем. Садимся и разговариваем: в чем проблема, что не нравится. Мы не умалчиваем проблемы,
– поделилась Екатерина.
Телеведущая объяснила, что хоть на работе она довольно жестокая, дома женщина все же бывает мягче.
"Легко ли мне быть жесткой? В работе, на телевидении, в интервью – да. У меня есть цель, есть то, чего я хочу, есть жанр и работа, которую я делаю. Это не значит, что дома я такая же безапелляционная, как в своих интервью. Но, конечно, профессия накладывает определенный отпечаток и на мой характер. Все же "Светскую жизнь" я вела 17 лет. Поэтому да, в работе мне легко быть жесткой. Дома - нет. Хотя Юра часто говорит, что у меня сложный характер", – рассказала Осадчая.
Юрий Горбунов с сыновьями / Фото из инстаграмма Кати Осадчей
Что известно об отношениях Кати Осадчей и Юрия Горбунова: главное
- До начала отношений они были знакомы более 12 лет. В 2005 году пара впервые встретилась на концерте итальянского оперного певца Лучано Паваротти в Киеве. Тогда Екатерина брала интервью у Горбунова для первого выпуска программы "Светская жизнь". С этого момента звезды часто пересекались на разных мероприятиях, но никогда не работали вместе.
- "Голос. Дети" – первый общий проект телеведущих, именно там между ними зародилась взаимная симпатия.
- Катя и Юрий долго скрывали свои отношения от публики. Поэтому предложения тоже было тайным. Горбунов сделай его в Одессе.
- Поженилась пара зимой 2017 накануне рождения первого сына Ивана - мальчик родился 18 февраля. В 2022 году они стали родителями во второй раз. У звездных супругов родился сын Даниил.