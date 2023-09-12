Украинская ведущая Екатерина Осадчая 12 сентября отмечает день рождения – ей исполнилось 40 лет. В этот день она дала большое интервью, в котором прокомментировала критику в сторону супругов.

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Катя Осадчая о скандалах Горбунова

Катя Осадчая впервые прокомментировала скандалы вокруг мужа Юрия Горбунова. По мнению ведущей, сейчас в обществе царит "нежелание разбираться, видеть и слышать причины" происходящих событий. По словам Осадчей, вышедшее после громкого скандала интервью Горбунова посмотрел незначительный процент людей из тех, кто его критиковал.

К сожалению, объяснения никому не нужны. Например, после этой истории еще 52 фильма получили финансирование, но дальше уже никто не стал разбираться. Никто не ищет правды, не ищет привлечения к ответственности тех, кто действительно виноват, все мыслят ситуативно,

– высказалась Катя.



Катя Осадчая с мужем / Фото из инстаграма ведущей

По ее мнению, украинское общество ищет врагов. Она пришла к выводу: "люди, которые никого не теряли, не могут унести шанс на помощь у тех, кому она нужна".

Вывод, что мы были объединенным обществом в начале полномасштабного вторжения, а сейчас, к сожалению, мы это потеряли. Теперь мы начинаем искать врагов внутри страны. Мы боремся с внешним врагом и одновременно грыземся внутри страны. Люди нетерпимы и могут сильно оскорблять друг друга,

– считает Осадчая.

Катя Осадча о критике в ее сторону

Осадчая получает хейт и в свою сторону, часто это связано с проектом "Поиск пропавших", Ведущая отметила, что не ожидает благодарности за волонтерскую деятельность. Она призналась, что работать в гуманитарном секторе непросто. Но она не будет останавливаться даже, несмотря на хейт.

"Да, были моменты, когда продолжать работать в таких масштабах в гуманитарном секторе было трудно, но я не имею права останавливаться. В комментариях я видела, кто-то написал что-то вроде: "Зачем она ищет пропавших, кому это нужно?". Несмотря на это, я буду продолжать их искать, чтобы каждый вернулся домой".

Скандал вокруг Юрия Горбунова