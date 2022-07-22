За мной послали Грузинский легион, – Бардаш пожаловался, что пешком бежал в россию с Грузии

Три недели назад экс-продюсер Wellboy Юрий Бардаш вышел в прямой эфир с ахинеей об "одном русском народе" и советовал Украине сдаться. Как выяснилось, на следующий день его искали в Грузии. Чтобы не поплатиться за свои заявления, он пешком бежал в россию через горы.

Поплакаться скандальный Юрий Бардаш решил в своем телеграм-канале "Философия Бардаша". Пост о позорном бегстве из Грузии он назвал "Жизнь после эфира". Того самого, в котором он напаривал пророссийские нарративы о "братских народах".

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Как Бардаш пешком бежал в россию от Грузинского легиона

Уже 2 июля, через день после прямого эфира, ему позвонил неизвестный и предупредил, что "в Грузии оставаться опасно, надо уходить". Ни первый, ни второй звонок Бардаш не воспринял всерьез, потому что чего ему бояться в "демократической стране". Однако 3 июля продюсера набрали из Украины и сказали, что его ищут ребята из Грузинского легиона.

Мне сказали, что за мной послали Грузинский легион, и что ребята уже выехали. Рюкзак был собран за пять минут,

– вспомнил Бардаш.

Он так испугался расплаты за свою антиукраинскую позицию, что с самым рюкзаком два дня сидел в горах Батуми, а на третий – вброд шел из Грузии в самопровозглашённую Республику Абхазия, которую не признает ни Украина, ни цивилизованный мир. Это оккупированная россией территория Грузии.

что– военное подразделение, основанное в 2014 году добровольцами-грузинами. С 2016-го оно входит в состав ВСУ – 25-го мотопехотного батальона "Киевская Русь".

Более того, Бардаш расхвалил так называемых абхазцев за их "политическое сознание". Очевидно, в Абхазии он наткнулся на тех, кто разделяет его пророссийские помыслы.

"Низкий поклон абхазам, встретили как брата, война заставила их быть чуткими к любого рода политическим высказываниям и их последствиям. Абхазия поразила своей политической осознанностью. Все как один могут поддержать дискуссию на любую социально-политическую тему. Нам бы тоже не мешало освоить такой навык, обрести осведомлённость, так сказать", – говорит музыкант, имея в виду, пожалуй, украинцев.

Бардаш похвастался, что со своим "луганским паспортом" границу Абхазии до России прошел за 5 минут. Оттуда он бросился в Москву.

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Как беглецу Бардашу живется в Москве

В столице страны-агрессорки у продюсера "большие планы, касательно музыки и общественной жизни". Поскольку теперь он будет жить в Москве, то не забыл выстелится еще и перед россиянами.

Здесь спокойно, безопасно и красиво. Спасибо всем, кто написал мне слова поддержки. Я узнал, что нас много. Поверьте, каждое ваше доброе слово для меня как щит от нападок безумцев,

– написал Бардаш.

Скриншот с телеграммы Юрия Бардаша