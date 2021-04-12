В 6 выпуске "Холостяка" ведущий Григорий Решетник предложил главному герою Михаилу узнать больше о девушках. Григорий показал Заливако профили участниц в социальных сетях. Как украинские красавицы выглядят в инстаграме – смотрите далее.

"Холостяк" во время просмотра инстаграм-страниц девушек, борющихся за его сердце, не скрывал своих эмоций. Мужчина высказался о каждой из них и отметил, что не все участницы в соцсетях такие, как в реальной жизни.

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Участницы "Холостяка-11" в инстаграме

Дарья

Михаил отметил, что девушка публикует фото из повседневной жизни: спортивного зала, тренировок. Она показывает там то, чем занимается и ничего не приукрашает.

Татьяна

"Холостяк" акцентировал на том, что профиль Татьяны в инстаграме выглядит, как рабочая страница. Она является дизайнером интерьеров и часто публикует фотографии и видео со своих проектов.

Юлия

По мнению Заливако, Юлия слишком увлекается фотошопом. В ее заметках нет ощущения реальности. Девушка пытается создать красивую картинку.

Юлия "Зайка"

Аккаунт этой участницы изрядно удивил "Холостяка". На проекте она ведет себя очень скромно, а инстаграм-страница похожа на каталог. Девушка будто боится быть простой.

Екатерина

Заливако заметил, что Катя много внимания уделяет фотографиям, где показывает обнаженные ягодицы.

Елизавета

По мнению "Холостяка", гимнастка в социальных сетях слишком страстная.

Джессика

На шоу Джессика поражает Михаила женственностью. Она знает, как правильно обращаться с мужчинами и сводить их с ума. А вот в соцсетях, как думает Заливако, девушка слишком откровенна.

Анна

Фото Ани приятно удивили "Холостяка". Михаилу нравится то, что она не старается быть идеальной.

Розали

Заливако признался, что давно следит за страницей этой девушки и знает, что ее фотографии откровенные, но стильные.