Очень тяжело дается дружба, – Юлия Санина рассказала об отношениях с Тиной Кароль

19 ноября 2023, 18:17
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"пекельні борошна"

Еще в декабре 2019 года Юлия Санина и Тина Кароль выпустили совместный трек "Вільна". Это якобы именовало начало их дружбы. Теперь фронтвумен группы The Hardkiss призналась, действительно ли считает Тину своей подругой.

Солистка рок-группы заметила, что "чувствует теплоту" к Тине. В то же время, она считает их не подругами, а знакомыми.

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Юлия Санина заговорила об отношениях с Тиной Кароль

Как рассказала артистка, они с Тиной хорошие знакомые, поскольку стать подругами, когда вы обе очень популярны и заняты чрезвычайно сложно.

Мы хорошие знакомые скажем так. Артисткам вообще очень тяжело дается дружба. Я чувствую к ней теплоту и она ко мне. Списываемся,
– поделилась Юлия.

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Дружба Тины Кароль и Юлии Саниной

  • Тепло общаться исполнительницы начали именно после выпуска их совместного трека "Вільна".
  • Интересно, что у Саниной есть татуировка на руке, где изображены они с Тиной. На это певицу вдохновил их дуэт.
  • Впоследствии Юлия Санина приняла участие в шоу "Танцы со звездами", где была в паре с Дмитрием Жуком, который есть танцовщиком балета Тины Кароль. Во время проекта певица активно поддерживала коллег.
  • Фронтвумен рок-группы как-то гостила у исполнительницы, когда они репетировали номер для танцевального шоу.
  • Тина также была у Саниной в гостях. Тогда она пришла в домашнюю звукозаписывающую студию Юлии, чтобы сделать запись для альбома.
  • Ранее, когда Тина Кароль решила уйти из "Голоса страны", она предложила отдать свое кресло Юлии Саниной.

Автор: Софія Хомишин