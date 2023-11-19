Очень тяжело дается дружба, – Юлия Санина рассказала об отношениях с Тиной Кароль
Источник:"пекельні борошна"
Еще в декабре 2019 года Юлия Санина и Тина Кароль выпустили совместный трек "Вільна". Это якобы именовало начало их дружбы. Теперь фронтвумен группы The Hardkiss призналась, действительно ли считает Тину своей подругой.
Солистка рок-группы заметила, что "чувствует теплоту" к Тине. В то же время, она считает их не подругами, а знакомыми.
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Юлия Санина заговорила об отношениях с Тиной Кароль
Как рассказала артистка, они с Тиной хорошие знакомые, поскольку стать подругами, когда вы обе очень популярны и заняты чрезвычайно сложно.
Мы хорошие знакомые скажем так. Артисткам вообще очень тяжело дается дружба. Я чувствую к ней теплоту и она ко мне. Списываемся,
– поделилась Юлия.
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Дружба Тины Кароль и Юлии Саниной
- Тепло общаться исполнительницы начали именно после выпуска их совместного трека "Вільна".
- Интересно, что у Саниной есть татуировка на руке, где изображены они с Тиной. На это певицу вдохновил их дуэт.
- Впоследствии Юлия Санина приняла участие в шоу "Танцы со звездами", где была в паре с Дмитрием Жуком, который есть танцовщиком балета Тины Кароль. Во время проекта певица активно поддерживала коллег.
- Фронтвумен рок-группы как-то гостила у исполнительницы, когда они репетировали номер для танцевального шоу.
- Тина также была у Саниной в гостях. Тогда она пришла в домашнюю звукозаписывающую студию Юлии, чтобы сделать запись для альбома.
- Ранее, когда Тина Кароль решила уйти из "Голоса страны", она предложила отдать свое кресло Юлии Саниной.