Успешная украинская певица Юлия Санина показала поклонницам вариант стильного весеннего образа, который подойдет для прохладной погоды. Она предстала перед камерой в неординарном пальто.

Юлия Санина является одной из самых популярных певиц в Украине. Она не только талантлива, но и стильна, поэтому часто демонстрирует в сети свой look of the day.

Стильный весенний look Юлии Саниной

Санина сделала карсивое фото во дворе собственного загородного дома. Для солнечного, однако прохладного дня звезда выбрала элегантную белую рубашку, бежевый пиджак и брюки в тон. Поверх надела трендовое коричневое пальто с черно-белыми рукавами с принтом в клеточку.

Эффектный look она соединила с бежевыми мартинсами и дополнила большой сумкой. Волосы Юлия уложила ровно, а на лице сделала макияж в коричневых оттенках с матовой помадой на губах.

"Пошла в весну", – написала в публикации Санина.



Весенний look Юлии Саниной / Фото из инстаграма Юлии Саниной

Подписчики исполнительницы не оставляют такое сообщение без внимания и активно комментируют его.