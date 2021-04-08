Юлия Санина очаровала нежным весенним образом: яркое фото
Успешная украинская певица Юлия Санина показала поклонницам вариант стильного весеннего образа, который подойдет для прохладной погоды. Она предстала перед камерой в неординарном пальто.
Источник:инстаграм Юлии Саниной
Юлия Санина является одной из самых популярных певиц в Украине. Она не только талантлива, но и стильна, поэтому часто демонстрирует в сети свой look of the day.
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Стильный весенний look Юлии Саниной
Санина сделала карсивое фото во дворе собственного загородного дома. Для солнечного, однако прохладного дня звезда выбрала элегантную белую рубашку, бежевый пиджак и брюки в тон. Поверх надела трендовое коричневое пальто с черно-белыми рукавами с принтом в клеточку.
Эффектный look она соединила с бежевыми мартинсами и дополнила большой сумкой. Волосы Юлия уложила ровно, а на лице сделала макияж в коричневых оттенках с матовой помадой на губах.
"Пошла в весну", – написала в публикации Санина.
Весенний look Юлии Саниной / Фото из инстаграма Юлии Саниной
Подписчики исполнительницы не оставляют такое сообщение без внимания и активно комментируют его.
- "Какая вы красивая!"
- "Потрясающая!"
- "Невероятная!"
- "Очень красивая!"
- "Глаз не отвести!"
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