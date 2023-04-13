В частности, в браке пары начались невзгоды после рождения сына. Напомним, что в этом году артистка отдала сына в первый класс.

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Санина чуть не рассталась с мужем

По словам Юлии Саниной, когда в отношениях был кризис, они с мужем тогда чуть не развелись.

Тогда было так тяжело в отношениях и так опасно, что я не хочу повторить это сейчас,

– вспомнила артистка.

Однако они смогли справиться с этим. Звездные супруги поняли, что им нужно находить общий язык, ведь на их взаимоотношениях многое держится.

Что помогло преодолеть кризис? Санина признается, что им помогли откровенные разговоры друг с другом. "На наших с Валом отношениях держится все: группа, дом, семья. Мы над этим работаем в первую очередь", – сказала Юлия.

Кстати, звезда признается, что она очень ревнива. Хотя, по ее мнению, иногда это даже полезно, но над этим надо работать, чтобы ревность не портила отношения.

Я очень ревнива, это просто ужас какой-то. Это даже хорошо иногда для отношений, потому что это освежает. Ты понимаешь, что их можно потерять, надо быть более мягкой. Надо как-то поддерживать огонь,

– добавила артистка.

Смотрите интервью с Юлией Саниной: видео

Напомним, недавно Юлия Санина появилась на обложке. британского The Times. Добавим, что она – одна из трех главных ведущих Евровидения-2023. Санина призналась, что перед официальным решением проходили месяцы кастингов, детали которых держались в секрете.