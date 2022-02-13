Эту свадьбу можно назвать похоронами, – Оля Цибульская о финале Нацотбора

Украинская певица Оля Цибульская высказалась о вчерашнем финале Национального отбора. Она призналась, что ей "стыдно" за то, что произошло.

Известная украинская певица Оля Цибульская не осталась в стороне от Нацотбора Евровидения-2022. Она осталась недовольна мероприятием.

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Оля Цибульская о Нацотборе

Исполнительница высказалась, что за финал отбора ей "стыдно". Она объяснила, что с такой организацией будущие артисты в дальнейшем просто не захотят представлять Украину.

Отбор на Евровидение. Эту свадьбу можно назвать одним словом – похороны. Надо уметь. Уметь похоронить все надежды, новые таланты и малейшее желание будущих артистов появиться на сцене, чтобы бороться за право представлять такую ​​крутую Украину,

– заявила Оля Цибульская.

Также артистка высказалась о Ярославе Лодыгине и его некомпетентности как члене жюри музыкального конкурса.

"Решение компетентного жюри воспринимается людьми как инструкция к действию. Они же разбираются. Мы прислушиваемся. Почему Тина и Джа в этих креслах – понятно. А господин Лодыгин, как один из основателей радиостанции Аристократы, должен был бы знать. Аристократы не лезут в истории, в которых компетентны на уровне "мне кажется".

Очень понравилась песня у Kalush. Очень не понравилось отношение к участникам в момент оглашения баллов. Словно из зоопарка отборочных туров выпустили, а воспринимать как обезьян не перестали,

– добавила знаменитость.

KALUSH на Нацотборе / Фото Марины Джуры, 24 канал

О Сергее Притуле

Оля Цибульская отметила, что в этом году очень не хватало Сергея Притулы, который уже несколько лет был ведущим Национального отбора.

что в этом году Сергей Притула решил, что не будет претендовать на роль ведущего , поскольку у Суспільного есть свои претенденты. Он остался верен своему холдингу и поделился, что имеет множество других дел, как волонтер.

Как не хватало Сергея Притулы. Молчу о гомеровском юморе, кричу: чтобы комментировать музыкальные выступления представителя от страны, надо как Сергей предыдущие годы, вникать в историю групп, репертуар, музыкальные стили, которые артисты пробуют совмещать в своих произведениях,

– отметила певица.

"Говорить не о "диПиляции", а об артистах, которые имеют очень немного площадок показать себя в сегодняшних условиях и реально пережили три сита, кучу нервов и кредитов, чтобы выступить. Тогда удается связывать истории жюри и конкурсантов. Тогда летает импровизация по залу, а зритель не отлипает от экрана", – добавила она.

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Финал Нацотбора-2022

В 2022 году финал Национального отбора Евровидения не обошелся без курьезных и неоднозначных ситуаций.

В начале мероприятия во время выступления группы Cloudless произошел форс-мажор: у финалистов несколько раз выключался звук. Из-за этого они выступали второй раз.

Во время оглашения результатов Тимур Мирошниченко перепутал оценки, после этого с экрана исчезла турнирная таблица, поэтому никто не мог видеть суммарное количество баллов. А общие результаты подсчитывал Ярослав Лодыгин на листе. Из-за этого Kalush Orchestra подозревает Суспільне в фальсификации результатов.

Отметим, Тимур Мирошниченко уже оправдался из-за путаницы. Он объяснил, что в наушниках ему начали диктовать другие баллы, которые как раз и были неправильными. Из-за этого якобы началась паника.

Текст публикации Оли Цибульской

Стыдно.

Отбор на Евровидение. Эту свадьбу можно смело назвать одним словом – похороны.

Надо уметь. Уметь похоронить все надежды, новые таланты и малейшее желание будущих артистов появиться на сцене, чтобы бороться за право представлять такую ​​крутую Украину.

Как не хватало Сергея Притулы. Молчу о гомеровском юморе, кричу: чтобы комментировать музыкальные выступления представителя от страны, надо как Сергей предыдущие годы, вникать в историю групп, репертуар, музыкальные стили, которые артисты пытаются совмещать в своих произведениях. Говорить не об "диПиляции", а об артистах, которые имеют очень немного площадок показать себя в сегодняшних условиях и реально пережили три сита, кучу нервов и кредитов, чтобы выступить. Тогда удается связывать историю жюри и конкурсантов. Тогда летает импровизация по залу, а зритель не отлипает от экрана.

Мы не называем свои баллы в этом году вслух(с).

???!

Решение компетентного жюри рассматривается людьми как инструкция к действию. Они ведь разбираются. Мы прислушиваемся. Почему Тина и Джа в этих креслах – понятно. А господин Лодыгин, как один из основателей радиостанции Аристократы, должен знать. Аристократы не лезут в истории, в которых компетентны на уровне "мне кажется".

В трансляции очень не хватало СТБ. Тимур Мирошниченко, ты молодец. Держал спиной как мог весь каркас.

Очень понравилась песня у Kalush. Очень не понравилось отношение к участникам в момент оглашения баллов. Вроде бы из зоопарка отборочных туров выпустили, а воспринимать как обезьян не перестали.

Быть заметными не значит выбирать слова. Это значит выбирать время для слов. В этот особый для Украины момент хочется, чтобы мир нас услышал и увидел адекватными. Надеюсь, в Европе сегодня не "тянуло" Суспільне. –